小学館集英社プロダクションは30日、公式サイトを更新。「刀剣乱舞ONLINE十周年記念 本丸録」の掲載不備を謝罪した。190ページ以上もの不備がありながら当初は交換対応を実施しないとしていたが、購入者からの疑問の声を受け、修正版書籍への交換対応が決定したことも伝えた。小学館集英社プロダクションは「本書『刀剣乱舞ONLINE十周年記念 本丸録』は、2026年3月28日の発売直後より、ご購入いただいたお客様から弊社問い合わ