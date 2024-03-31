「ドジャース５−６カージナルス」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が本拠地で初めて先発マウンドに上がり、４回無失点と好投しながらも試合は雨のため五回表が始まる前に中断した。Ｘでは「てるてる坊主」がトレンド入り。試合前、山本由伸のロッカーにはジップロックに入れられた約１５センチの「てるてる坊主」がロッカーにつるされていた。隣の大谷翔平が発見すると「何これ？」という手ぶりを見せる場