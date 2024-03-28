朝ごはんと「人生のパフォーマンス」に相関関係があると聞いたら、どう思うだろうか。『老けない最強食』（文春新書）を書いたジャーナリストの笹井恵里子さんは「東北大学の加齢医学研究所の調査によると、大学生400人の就職した会社、年収とも、朝食摂取と関係があることがわかっている」という――。写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／TATSUSHI TAKADA■ヨーグルト納豆はほぼ完全栄