お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（46歳）が9月2日、自身のTwitter（X）を更新。“あのちゃん風クロちゃん”姿を披露し、苦情が殺到している。クロちゃんはこの日、あのが「ちゅ、多様性。」で踊る“ゲロチューダンス”風の内股のポーズを取った一枚を投稿。「あのちゃん風クロちゃん。#クロちゃん#あのちゃん」とコメントとタグを添えた。この投稿には苦情が殺到。「ヴォエ」「イカれてる」「キモい」「グロちゃん」「