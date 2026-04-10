「おおざっぱ」というイメージが強いＯ型ですが、女性が惹かれる「Ｏ型ならではの魅力」もたくさんあるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者のアンケートをもとに、「思わずキュンとするＯ型男性の特徴」を紹介します。【１】自分の意見をしっかり持っているわりに自己主張が激しくないとき「いつもちゃんと私の意見を聞いてアドバイスをくれる」（３０代女性）など、自分の意見を押し付けない大人な対応に女性は器の大きさ