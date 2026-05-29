株式会社土屋(本社：岡山県井原市、代表取締役：高浜 敏之、従業員数：2,881名)は、ゲストと社会課題や人生観についてトークを行うレギュラー放送番組「こもちゃんTV」を毎週1回提供しています。 2026年5月15日、その特別編として、マルチタレント・俳優のセイン・カミュ氏をゲストに迎え、このトーク企画を実施しました。 「こもちゃんTV」特別編 ゲスト：セイン・カミュ氏 株式会社土屋は、重