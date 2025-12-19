ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『いくら』の還元率ランキングを発表します。 【いくらの還元率1位】北海道小樽市の北海道礼文島産 いくら醤油漬 9パック 還元率58.64％寄付額 48000円 いくらの還元率1位は、北海道小樽市の「北海道礼文島産 いくら醤油漬 9パック」です。北海道礼文島で漁獲された秋鮭の卵を使用したいくら醤油漬で、粒は小粒ですがコクのあるいく