スポーツニッポン新聞社が12月30、31日に東京ビッグサイトで開催されるコミックマーケット107に初出展！ゲームシリーズ『東方Project』との異色タッグが実現し、「東方×ウインタースポーツ」グッズを制作します。ファンなら絶対に見逃せないアイテムです！★「東方×ウインタースポーツ」画集＆アクリルスタンド★東方キャラ名のスポニチ1面風アクリルキーホルダー