課題解決EXPO2026＠北九州メッセ 開催記念基調講演会『シリコンアイランド九州における地域間連携』齋藤 昇三 氏・中村　道也 氏が登壇！！

課題解決EXPO2026開催記念基調講演会

「シリコンアイランド九州における地域間連携」

公益財団法人北九州観光コンベンション協会

半導体をテーマに、シリコンアイランド九州を構成する拠点の最新の業界動向や、地域間連携に関する情報を紹介します。

北九州半導体ネットワーク 顧問 （一社）日本電子デバイス産業協会（NEDIA） 理事・相談役

齋藤 昇三 氏



【講師プロフィール】

1973年、株式会社東芝に入社。東芝半導体事業部半導体技術研究所において、DRAMの開発に従事。事業を育てたのち、NAND型フラッシュメモリ事業の急成長を牽引。

セミコンダクター社（旧 東芝セミコンダクター＆ストレージ社）社長、東芝 取締役代表執行役福社長を経て、電子情報技術産業協会（JEITA）半導体部会部会長、日本半導体産業研究所（SIRIJ）代表理事・理事長などを歴任。

電子デバイス産業の川上から川下に亘る横断的戦略組織「日本電子デバイス産業協会（NEDIA）」を立ち上げ、半導体産業の成長に貢献している。



くまもと半導体グリーンイノベーション協議会事務局長 （株）マイスティア 取締役専務執行役員

中村 道也 氏

【講師プロフィール】

昭和56年日本電気（株）入社しマイコンの開発設計を担当、平成17年NECマイクロシステム（株）マイコン開発事業部長、平成19年NECエレクトロニクス（株）マイコン事業部長、平成22年ルネサスエレクトロニクス（株）MCU第一事業部長兼システムコア開発副統括部長、平成24年ルネサスマイクロシステム（株）執行役員主席事業主幹、平成29年（株）マイスティア（当時ヒューマン）執行役員等を歴任し平成30年10月より取締役専務執行役員,COO。

日時：7月8日（水） 10:30～12:00

会場：セミナー会場A

主催：（公財）北九州観光コンベンション協会

定員：150名(満員になり次第締切ります)

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php

※セミナー情報は変更になることがあります。

最新の詳しい情報はホームページ上にてご確認ください。

＜課題解決EXPO2026とは＞

『課題解決EXPO2026』とは、福岡県北九州市小倉北区の北九州メッセで2026年7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される総合展示会です。製造現場向けの「西日本製造技術イノベーション」、デジタル技術の推進を目的とした「西日本DX推進フェア」、環境ビジネス振興を対象とした「エコテクノ～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～」、中小企業の取引拡大を目的とした「中小企業テクノフェアin九州」など、7つの展示会と商談会を同時開催します。

現在、下記URLより、事前来場登録受付中です！

▼来場登録（無料）▼

https://solution-expo.jp/raijo/moshikomi.php

＜開催概要＞

課題解決EXPO2026

公式HP https://solution-expo.jp/index.php

会 期 ：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間

時 間 ：10時～17時（最終日は16:00まで）

会 場 ：北九州メッセ 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1

開催規模：250社・403小間（予定）

入場目標：18,000人(予定・同時開催展を含む)

入場料 ：無料（事前来場登録が必要）

■お問い合わせ先

課題解決EXPO事務局

(公財)北九州観光コンベンション協会

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1

TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845

E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp