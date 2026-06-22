全国の大学・高専92校、企業106社、官公庁・自治体13機関が参加、「デジタル・グリーン人材 Summit 2026」6月29日（月）開催

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留 正朗）は、文部科学省の後援を受け、デジタル・グリーン分野における産学官連携を支援するイベント「デジタル・グリーン人材 Summit 2026」を、2026年6月29日（月）に東京都立産業貿易センター 浜松町館にて開催します。

本イベントには、全国の大学・高等専門学校92校、企業106社、官公庁・自治体13機関、計211法人・団体が参加を予定しています（2026年6月19日時点）。デジタル・グリーン分野における教育・研究体制の強化に取り組む大学・高等専門学校が出展します。企業・官公庁の担当者は各校のブースを訪問し、研究テーマや人材育成の取り組みについて直接対話することで、共同研究、人材育成、インターンシップ等の連携可能性を探ることができます。

■ 開催の背景

DX（デジタルトランスフォーメーション）やグリーン社会の実現に向け、デジタル・環境・エネルギー分野を担う高度理系人材の育成・確保が重要な課題となっています。一方で、企業にとっては、大学・高等専門学校が持つ教育内容や研究の強み、連携可能性を十分に把握しづらいという課題があります。当社は「キャリタス就活」「キャリタス進学」などの運営を通じ、企業の採用広報や教育機関の学生募集を支援してきました。本イベントでは、これらの事業で培ったネットワークを生かし、大学・高等専門学校と企業・官公庁が直接対話する機会を提供し、研究連携や人材育成に関する新たな接点づくりを支援します。

■ 開催概要

名称： デジタル・グリーン人材 Summit 2026

日時： 2026年6月29日（月）10:00～18:00

会場： 東京都立産業貿易センター 浜松町館（東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー）

主催： 株式会社キャリタス

後援：文部科学省

参加対象：事前に参加登録いただいた企業・官公庁等の関係者

参加予定：大学・高専92校／企業106社／官公庁・自治体13機関

主なプログラム：文部科学省による講演、大学・高専によるブース出展、企業・官公庁との交流

公式サイト：https://dgs.u-career.com/

※本イベントは、事前に参加登録いただいた企業・官公庁、大学・高等専門学校等の関係者を対象としています。