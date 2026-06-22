最大90％オフ！2026年6月22日より「＃SHEIN夏の感謝祭」セールを開催

ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

SHEIN（シーイン）は、SHEIN Group（https://www.sheingroup.com/）が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域（※2026年5月末時点）にてサービスを提供しています。

SHEINは、2026年6月22日（月）12:00～2026年7月6日（月）12:00の期間限定で、ファッションアイテムから小物、生活雑貨まで全カテゴリが対象となる「#SHEIN夏の感謝祭」セールを開催いたします。期間中は最大90%オフの大幅値下げに加え、日替わりで毎晩開催される先着クーポン配布やラッキールーレットなども展開予定です。夏の準備に欠かせないアイテムをこの機会にぜひお買い求めください。

特設サイト：https://jp.shein.com/ark/13841

今年の夏セールでは、全2期間にてそれぞれ異なる限定キャンペーンを実施します。全カテゴリが最大90％オフになるほか、期間ごとに送料無料クーポンを配布、SHEINで使えるポイントを最大5,000ポイントゲットできるラッキールーレットなど時間帯限定の特典を用意。夏本番を迎える前に、ファッションから生活雑貨まで欲しかったアイテムをお得に手に入れる絶好のチャンスです。

■「＃SHEIN夏の感謝祭」セールキャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84888/table/271_1_15e60c393de28a12d412fe1bbcd0217c.jpg?v=202606221252 ]

■「＃SHEIN夏の感謝祭」セール対象商品 ※一部抜粋

商品名：Poeselle 花刺繍 3/4袖 シングルブレスト

カジュアルシャツ

価格 ：\1,932

コード：sz25032085739593434

商品名：ブルー&ホワイトストライプ

レースパッチワークスリップドレス

価格 ：\1,673

コード：sz260304142940284044355

商品名：DAZY ワンピース水着

価格 ：\1,772

コード：sz25030652500253500

商品名：MISTINE SPF 50+ 防水&汗に強い日焼け止め

価格 ：\1,479

コード：sb260127161132543978334

商品名：冷却ハンドヘルドファン

価格 ：\2,164

コード：sh25040744096811041

■SHEINのご紹介

SHEINは、グローバルに展開するオンラインファッション＆ライフスタイルブランドです。オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。

■会社概要

会社名：ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L：https://jp.shein.com/

コーポレートサイトＵＲＬ：https://www.sheingroup.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント：https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金：無料

アプリダウンロードURL：https://shein.top/aky6icg

対応OS：iOS/Android