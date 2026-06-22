【無料レポート公開】10万店舗のデータから判明！Googleマップ運用で「成果が出る店舗」の取り組みラインとは

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、全業界向けに『10万店舗超のビッグデータが示す GBP運用の『差がつく取り組みライン』とは』を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp194/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

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やるべき対策はしているのに、「なかなか来店に繋がらない…」と疑問に思われたことはないでしょうか。

カンリーが保有する10万店舗超のデータを分析したところ、成果を出している上位20%の店舗は、特定の設定に偏ることなく「全方位」で網羅的な整備を行っていることがわかりました。

また、GBP運用にあたって重要なことは、一般的なノウハウをそのまま適用するのではなく、自社の業界に合った運用基準を知ること。

そこで飲食業界、小売業界、サービス業界に大別し、成果を出している店舗から逆算した「各業界におけるGBP運用の推奨値」を紹介しています。

本レポートでは、10万店舗の運用データから導き出した「成果が出る取り組みの基準値」と、全店で運用を定着させる体制構築のポイントを解説しています。

▼この資料でわかること

- GBP運用成果、上位20%の店舗の特徴- 【業界別】成果を最大化するGBP運用の推奨値- 本部と現場が連携して成果を出す、運用体制の構築

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp194/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp194/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com