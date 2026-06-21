Indeed 新TVCM プロサッカー選手 堂安律さんと、兄・堂安憂さんが初共演 夢を叶えるために、誰よりも努力を重ねてきた堂安律さんの素顔を 一番近くで見てきた存在、兄・堂安憂さんが語る

Indeed Japan株式会社

Indeed Japan株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：淺野 健、https://jp.indeed.com 以下Indeed）が提供する、世界No.1求人サイト*「Indeed（インディード）」は、プロサッカー選手堂安律さんと、兄である堂安憂さんが出演する新TV CM「堂安律は、ひとりじゃない。」サッカーコーチ・堂安憂さん篇を2026年6月21日（日）に日本テレビ系列で全国放送されたサッカー中継内で放送されたことをお知らせします。また同日、特設サイトにて、兄・堂安憂さんが語る堂安律さんの素顔に迫るドキュメンタリー映像も公開いたしました。

本CMは、2026年4月より全国で放送しているTV CM「堂安律は、ひとりじゃない。」シリーズの新篇として、世界を舞台に活躍する堂安律さんを、最も近くで見守り続けてきた兄・堂安憂さんにフォーカス。幼少期から現在に至るまで、誰よりも弟を知る存在だからこそ語れるエピソードや想いを通して、“堂安律は、ひとりじゃない。”というメッセージを描いています。

また、特設サイトで公開するドキュメンタリー映像では、幼い頃から何事にも負けず嫌いで、夢を叶えるために誰よりも努力を重ねてきた堂安律さんの素顔を、兄・憂さんならではの視点で紹介。「サッカー選手としてだけでなく、人としてリスペクトしている。本当に自慢の弟」と語るとともに、家族だからこそ知る変わらない一面や、世界の舞台で戦い続ける弟への率直な想いを明かしています。

Indeedは、ブランドコンセプトとして「いい未来は探せる」を掲げ、今後の自分の働き方や生き方を模索している人々に対し、自己実現を支えていくパートナーとして、新しい働き方や生き方、成長の可能性を提供していきたいと考えています。本CMでは、夢や目標に向かって進む人のそばには、必ず支える誰かがいること、そして支える側にもそれぞれの仕事や人生があることを通して、多様なキャリアのあり方とその可能性を表現しています。それぞれがつかんだ「いい未来」の姿をお届けします。

※Comscore 2026年3月総訪問数

新CM概要

タイトル：「堂安律は、ひとりじゃない。」サッカーコーチ・堂安憂さん篇

放送日：2026年6月21日（日）日本テレビ系列 サッカー中継内

放送地域：全国

特設サイト：https://jp.indeed.com/cm/iimirai

ドキュメンタリー映像：https://youtu.be/7WGa5hOlZDY

プロフィール

堂安 律 / Ritsu Doan プロサッカー選手

1998年6月16日生まれ 兵庫県尼崎市出身

ドイツ ブンデスリーガ1部 アイントラハト・フランクフルト所属

サッカー日本代表 背番号10

・16歳でガンバ大阪クラブ史上最年少でプロデビュー

・FCフローニンゲン（オランダ）、PSV（オランダ）、

ビーレフェルト（ドイツ）、フライブルク（ドイツ）を経て、

2025年8月にアイントラハト・フランクフルトへ完全移籍

・2021年の東京五輪では背番号10

・2022年カタールW杯でドイツとスペインから２ゴール

・2023年6月からサッカー日本代表で背番号10を背負う

・地元・尼崎で実兄の憂とともに、未来の日本代表10番を育成する

フットボールスクール「NEXT10 FOOTBALL LAB」を運営中

・2026年 FIFAワールドカップ 日本代表メンバーに選出

Indeed（インディード）について

Indeedは、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人サイト（Comscore 2026年3月総訪問数）であり、60か国以上で6億4,500万件を超える求職者プロフィールと330万以上の雇用主をつなぐグローバル採用プラットフォームです。AIとリアルタイムデータを活用し、求職者に関連性の高い仕事との出会いを提供するとともに、雇用主の迅速な採用を支援しています。

詳細はhttps://jp.indeed.comをご覧ください。