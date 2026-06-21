俳優 中山忍 オフィシャルファンクラブサイトを開設！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社：東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー / 代表取締役社長：矢内 廣）は、俳優 中山忍のオフィシャルファンクラブ「ゆりかご」（https://fan.pia.jp/shinobu.nakayama/）を、2026年6月21日(日)に開設いたしました。

中山忍 オフィシャルファンクラブ「ゆりかご」

「中山忍 オフィシャルファンクラブ「ゆりかご」」とは

俳優 中山忍のオフィシャルファンクラブサイト。ファンクラブにご入会いただくと、

ファンクラブ会員限定のコンテンツやチケット先行など様々な特典をお楽しみいただけます。

【中山忍 オフィシャルファンクラブ「ゆりかご」 】

■サイトURL： https://fan.pia.jp/shinobu.nakayama/(https://fan.pia.jp/shinobu.nakayama/)

■会費：入会費 1,100円 年額費 6,600円（いずれも税込）

■会員限定コンテンツ

-チケット先行受付

※但し、各地主催者様の協力が得られた場合のみとなります。

※抽選受付となる場合もございますので予めご了承ください。

-ファンクラブサイトの限定コンテンツ閲覧

Blog／Movie／Photo等、

当サイトでしか見ることの出来ない様々なコンテンツをお楽しみいただけます！

-バースデーメール配信

-デジタル会員証・会員証の発行

-入会特典のプレゼント

ファンクラブ限定のオリジナルグッズを入会時にプレゼントします！

※会員特典内容は一部変更になる場合がございます。

中山忍 プロフィール

1973年1月18日生。B型。東京都出身。

1988年 CBSソニーより「小さな決心」でデビュー。アイドル活動を経て俳優に専念。

出演作に

「刑事貴族３」 「ナースステーション」 「彼女たちの時代」

「はみだし刑事情熱系」「大奥～華の乱」

「万引きGメン二階堂雪シリーズ」

「吉永誠一涙の事件簿シリーズ」

「無用庵隠居修行シリーズ」などのドラマがある

【映画】

「ガメラ大怪獣空中決戦」 ヨコハマ映画祭 ブルーリボン賞／日本アカデミー賞 助演女優賞

「千年の恋～光源氏物語～」

「いのちの停車場」

「放課後アングラーライフ」

「免許返納!?」など

【舞台】

「大奥」

「レッドスネークカモン」など

オフィシャルサイト： https://www.office-muse.co.jp/

X（旧Twitter）： https://x.com/ShinobuNakayama

Instagram： https://www.instagram.com/_shinobu_nakayama_/

TikTok： https://www.tiktok.com/@shinobunakayama_manager