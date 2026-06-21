仙台から挑戦の火を灯す！高校生・大学生対象の実践型起業支援「AKINAIプログラム」始動＆募集説明会開催のお知らせ

エンスペース株式会社

SENDAI SOCIAL INNOVATION HUBコンソーシアム（構成団体：一般社団法人IMPACT Foundation Japan、一般社団法人ワカツク、エンスペース株式会社）は、休眠預金事業(＊1)を活用し、2026年年度より仙台圏域の高校生・大学生を対象とした育成事業「SENDAI Challenge Base」を開始します。本事業では8か月間の実践型起業支援事業「AKINAIプログラム」を中心に、若者コミュニティづくりや地域コーディネーター育成を進め、仙台・東北において若者の多様な挑戦・自己実現を支える地域エコシステム構築を目指します。

■事業開始の背景

東北では人口減少や若年層の地域外流出が続いています。特に大学進学や就職を機に、多くの若者が仙台や東北を離れている状況があります。

一方で、地域には新たな事業や活動を生み出そうとする若者や、それを応援したい企業・団体・地域住民が存在しています。しかし、挑戦したい若者と支援する側をつなぐ仕組みは十分とは言えません。

SENDAI Challenge Baseは、若者が地域を舞台に挑戦し、自らの可能性を広げながら地域の未来づくりにも関わることができる環境をつくるために立ち上がりました。

■SENDAI Challenge Baseについて

SENDAI Challenge Baseは、高校生・大学生を対象に、挑戦する若者と地域をつなぐ実践型事業です。

事業の柱となるのは、8か月間の伴走型プログラム「AKINAIプログラム」です。

参加者は講座を受けるだけでなく、自ら考えたアイデアや課題意識をもとに実際の活動や事業づくりに挑戦します。地域で活動する起業家や企業、支援者とのつながりを持ちながら、企画立案から実践まで取り組みます。

また、プログラム参加者同士が学び合うコミュニティ形成や、若者を支える地域人材の育成、地域企業・金融機関・行政・学校などとの連携拡大も進めていきます。

事業Webサイト：https://sendai-challengebase.jp

■主な実施内容

（1）AKINAIプログラム

期間：2026年8月～2027年3月

・事業づくりに関する基礎講座

・アイデアの具体化支援

・メンターによる伴走

・地域での実践活動

・成果発表会

（2）挑戦コミュニティの形成

・参加者交流会の開催

・オンラインコミュニティ運営

・卒業後も継続するネットワークづくり

（3）若者を支える地域づくり

・コーディネーター育成

・地域応援団会議の開催

・地域パートナーとの連携促進

・webプラットフォームの構築(挑戦の履歴書/地域アセットPF)

■今後の展望

本事業では、起業家だけを育成することを目的としていません。

地域で新しい挑戦を生み出す人、企業の中で変革を起こす人、地域課題の解決に取り組む人、そして挑戦する若者を支える人など、多様な担い手が生まれる環境づくりを目指しています。

SENDAI Challenge Baseを通じて、若者の挑戦が次の挑戦を生み出す循環をつくり、仙台・東北の未来を担う人材の育成と地域活性化に取り組んでまいります。

問い合わせ先

SENDAI SOCIAL INNOVATION HUBコンソーシアム

【構成団体】

一般社団法人IMPACT Foundation Japan：https://intilaq.jp/

一般社団法人ワカツク：http://www.wakatsuku.jp/

エンスペース株式会社：https://www.enspace.work/

[連絡窓口]

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2丁目9－1

担当：神尾真大郎（一般社団法人IMPACT Foundation Japan）

TEL：022-357-0543

FAX：022-357-0542

E-mail：shintaro.kamio@intilaq.jp