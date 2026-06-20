Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL- 開催報告
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
6月19日(金)・20日(土)にSGC HALL ARIAKEにて開催いたしました、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-についてご報告いたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。
2026年6月19日(金)・20日(土)、SGC HALL ARIAKEにて、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。
4月より開催のAve Mujica LIVE TOURの-FINAL-として開催された本公演は、会場チケットが両日ともに即完売となるなど、人気の高さをあらためて証明する公演となりました。
DAY1では、これまでの単独公演”5th LIVE”や”6th LIVE”に続き、ピアノソロやドラムソロのパートを織り交ぜながら、MCを挟まずほぼノンストップでの怒涛の演奏を披露。従来のAve Mujicaのステージ姿勢を貫きながらも、より一層研ぎ澄まされたパフォーマンスで観客を魅了しました。
一方、DAY2では予告なくセットリストや舞台セット、衣装・メイクをDAY1から一変。観客の予想を鮮やかに裏切りつつも、一つの”LIVE TOUR”の中で変化し、進化し続ける様を体現しました。
終演後には新情報として、10月に京王アリーナ TOKYOにてAve Mujica 7th LIVEの開催が発表されました。
2026年も多くの活動を控え、精力的な活動を展開するAve Mujicaの今後に、是非ご注目ください。
＜公演概要＞
◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-
◆日程：＜DAY1＞2026年6月19日(金) 開場17:30／開演19:00（予定）
＜DAY2＞2026年6月20日(土) 開場16:00／開演17:30（予定）
◆会場：SGC HALL ARIAKE
◆出演：Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）
◆公演詳細：https://bang-dream.com/avemujica_livetour_final/
◆セットリスト
＜DAY1＞
M1 Mas?uerade Rhapsody Re?uest
M2 Sophie
M3 Crucifix X
M4 Ave Mujica
M5 素晴らしき世界 でも どこにもない場所
M6 Symbol II : Air
M7 Imprisoned XII
M8 八芒星ダンス
M9 ⿊のバースデイ
M10 Symbol IV : Earth
M11 Choir ʻSʼ Choir
M12 神さま、バカ
M13 DIVINE
M14 ‘S/’ The Way
M15 顔
M16 KiLLKiSS
M17 Symbol I : △
＜DAY2＞
M1 Ether
M2 DIVINE
M3 Georgette Me, Georgette You
M4 Mas?uerade Rhapsody Re?uest
M5 碧い瞳の中に
M6 八芒星ダンス
M7 黒のバースデイ
M8 Crucifix X
M9 Choir ‘S’ Choir
M10 Symbol II : Air
M11 Symbol III : ▽
M12 天球(そら)のMúsica
M13 顔
M14 Sophie
M15 ‘S/’ The Way
M16 KiLLKiSS
M17 Symbol I : △
■セトリプレイリスト公開中
音楽配信サービスにてAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-のライブセットリストをプレイリストにて配信中です。
ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。
https://bmu.lnk.to/avemujica_livetour_finalpr
■アーカイブ配信受付中
Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。
よりお得にお楽しみいただける2DAYS通し視聴チケットもございますので、是非この機会にご自宅でもライブの模様をお楽しみください。
【配信チケット】
・2DAYS通し視聴チケット
価格：9,900円(税込)
販売期間：～6月26日(金) 22:00まで
配信期間：各公演視聴チケットの配信期間と同日・同時刻となります。
・各公演視聴チケット
価格：5,500円(税込)
＜DAY1＞
販売期間：～6月26日(金) 22:00まで
配信期間：～6月26日(金) 23:59まで
＜DAY2＞
販売期間：～6月27日(土) 22:00まで
配信期間：～6月27日(土) 23:59まで
国内配信受付URL：https://eplus.jp/avemujica_livetour_final/st/
海外配信受付URL：https://ib.eplus.jp/avemujica_livetour_final_st
■【新情報】Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」の開催が決定。チケットの最速先行抽選申込も受付スタート。
2026年10月24日(土)・25日(日)に京王アリーナ TOKYOにて、Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」の開催が決定しました。
また、チケット最速先行抽選申込も本日受付を開始しました。
＜公演概要＞
◆公演名：Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」
◆日程：2026年10月24日(土)・25日(日)
◆会場：京王アリーナ TOKYO
＜チケット最速先行＞
◆受付期間：～2026年7月20日(月・祝) 23:59
※Ave Mujica Best Album「Ave Música」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_7th/
■【新情報】Ave Mujica「The Whole Blue World」 MVを本日公開
6月17日(水)にリリースされたAve Mujica Best Albumに収録の新曲「The Whole Blue World」のMVが公開となりました。
URL：https://youtube.com/watch?v=lkS9XIzWObc
「The Whole Blue World」
作詞：Diggy-MO’
作曲：Diggy-MO’、植木建象(SPAWN Inc.)
編曲：Diggy-MO’、植木建象(SPAWN Inc.)
■2026年8月、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演が開催
2026年8月8日(土)・9日(日)に台北・國立體育大學綜合體育館（林口體育館）にて、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演を開催します。現在、チケットが発売中です。
＜公演概要＞
◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演
◆日程：DAY1 2026年8月8日(土) 開演19:30（現地時間・予定）
DAY2 2026年8月9日(日) 開演18:30（現地時間・予定）
◆会場：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
＜チケット一般発売＞
◆受付URL：https://ticketplus.com.tw/activity/057f530e07899c3178678161755eac5c
※先着順・上限数に達し次第終了
詳細はこちら：https://bang-dream.com/avemujica_livetour_taipei/
■Ave Mujica Best Album「Ave Música」好評発売中
Ave Mujica Best Album「Ave Música」が現在好評発売中です。数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤には、昨年12月に開催されたAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演の映像が収録されています。
また、初回生産分には、本日より最速先行抽選申込の受付を開始したAve Mujica 7th LIVE「Virtus」にご応募いただける申込券が封入されています。
＜商品概要＞
商品名：Ave Mujica Best Album「Ave Música」
発売日：2026年6月17日(水)
価格：数量限定生産特装盤 15,400円(税込)
Blu-ray付生産限定盤 9,900円(税込)
通常盤 3,850円(税込)
詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4192/
＜初回生産分限定封入特典＞
・2026年秋以降開催予定 Ave Mujica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券
・オリジナルキャラクターカード1枚(5種+シークレット箔押しキャラクターサイン入り5種)
＜先着購入キャンペーン＞
Ave Mujica Best Album「Ave Música」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に先着で、特典CD 1枚（全5種）をプレゼントいたします。
詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/21243/
■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
公式サイト：https://bang-dream.com/
公式X：https://x.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official
Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica
Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica
Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica
▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。
(C)BanG Dream! Project
Photo 福岡諒祠（GEKKO）