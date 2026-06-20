Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL- 開催報告

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株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
6月19日(金)・20日(土)にSGC HALL ARIAKEにて開催いたしました、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。







2026年6月19日(金)・20日(土)、SGC HALL ARIAKEにて、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。



　4月より開催のAve Mujica LIVE TOURの-FINAL-として開催された本公演は、会場チケットが両日ともに即完売となるなど、人気の高さをあらためて証明する公演となりました。



　DAY1では、これまでの単独公演”5th LIVE”や”6th LIVE”に続き、ピアノソロやドラムソロのパートを織り交ぜながら、MCを挟まずほぼノンストップでの怒涛の演奏を披露。従来のAve Mujicaのステージ姿勢を貫きながらも、より一層研ぎ澄まされたパフォーマンスで観客を魅了しました。


　一方、DAY2では予告なくセットリストや舞台セット、衣装・メイクをDAY1から一変。観客の予想を鮮やかに裏切りつつも、一つの”LIVE TOUR”の中で変化し、進化し続ける様を体現しました。



　終演後には新情報として、10月に京王アリーナ TOKYOにてAve Mujica 7th LIVEの開催が発表されました。


2026年も多くの活動を控え、精力的な活動を展開するAve Mujicaの今後に、是非ご注目ください。



＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-


◆日程：＜DAY1＞2026年6月19日(金)　開場17:30／開演19:00（予定）


　　　　＜DAY2＞2026年6月20日(土)　開場16:00／開演17:30（予定）


◆会場：SGC HALL ARIAKE


◆出演：Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）



◆公演詳細：https://bang-dream.com/avemujica_livetour_final/



◆セットリスト

＜DAY1＞


M1　Mas?uerade Rhapsody Re?uest


M2　Sophie


M3　Crucifix X


M4　Ave Mujica


M5　素晴らしき世界 でも どこにもない場所


M6　Symbol II : Air


M7　Imprisoned XII


M8　八芒星ダンス


M9　⿊のバースデイ


M10　Symbol IV : Earth


M11　Choir ʻSʼ Choir


M12　神さま、バカ


M13　DIVINE


M14　‘S/’ The Way


M15　顔


M16　KiLLKiSS


M17　Symbol I : △



＜DAY2＞


M1　Ether


M2　DIVINE


M3　Georgette Me, Georgette You


M4　Mas?uerade Rhapsody Re?uest


M5　碧い瞳の中に


M6　八芒星ダンス


M7　黒のバースデイ


M8　Crucifix X


M9　Choir ‘S’ Choir


M10　Symbol II : Air


M11　Symbol III : ▽


M12　天球(そら)のMúsica


M13　顔


M14　Sophie


M15　‘S/’ The Way


M16　KiLLKiSS


M17　Symbol I : △



■セトリプレイリスト公開中

音楽配信サービスにてAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-のライブセットリストをプレイリストにて配信中です。


ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。


https://bmu.lnk.to/avemujica_livetour_finalpr




■アーカイブ配信受付中

Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。


よりお得にお楽しみいただける2DAYS通し視聴チケットもございますので、是非この機会にご自宅でもライブの模様をお楽しみください。



【配信チケット】


・2DAYS通し視聴チケット


　価格：9,900円(税込)


　販売期間：～6月26日(金) 22:00まで


　配信期間：各公演視聴チケットの配信期間と同日・同時刻となります。



・各公演視聴チケット


　価格：5,500円(税込)


　＜DAY1＞


　販売期間：～6月26日(金) 22:00まで


　配信期間：～6月26日(金) 23:59まで


　＜DAY2＞


　販売期間：～6月27日(土) 22:00まで


　配信期間：～6月27日(土) 23:59まで



国内配信受付URL：https://eplus.jp/avemujica_livetour_final/st/


海外配信受付URL：https://ib.eplus.jp/avemujica_livetour_final_st




■【新情報】Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」の開催が決定。チケットの最速先行抽選申込も受付スタート。




2026年10月24日(土)・25日(日)に京王アリーナ TOKYOにて、Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」の開催が決定しました。


また、チケット最速先行抽選申込も本日受付を開始しました。



＜公演概要＞


◆公演名：Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」


◆日程：2026年10月24日(土)・25日(日)


◆会場：京王アリーナ TOKYO



＜チケット最速先行＞


◆受付期間：～2026年7月20日(月・祝) 23:59


※Ave Mujica Best Album「Ave Música」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。



詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_7th/



■【新情報】Ave Mujica「The Whole Blue World」 MVを本日公開


6月17日(水)にリリースされたAve Mujica Best Albumに収録の新曲「The Whole Blue World」のMVが公開となりました。



URL：https://youtube.com/watch?v=lkS9XIzWObc



「The Whole Blue World」


作詞：Diggy-MO’


作曲：Diggy-MO’、植木建象(SPAWN Inc.)


編曲：Diggy-MO’、植木建象(SPAWN Inc.)




■2026年8月、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演が開催


2026年8月8日(土)・9日(日)に台北・國立體育大學綜合體育館（林口體育館）にて、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演を開催します。現在、チケットが発売中です。



＜公演概要＞


◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演


◆日程：DAY1　2026年8月8日(土)　開演19:30（現地時間・予定）


　　　　DAY2　2026年8月9日(日)　開演18:30（現地時間・予定）


◆会場：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）



＜チケット一般発売＞


◆受付URL：https://ticketplus.com.tw/activity/057f530e07899c3178678161755eac5c


※先着順・上限数に達し次第終了



詳細はこちら：https://bang-dream.com/avemujica_livetour_taipei/




■Ave Mujica Best Album「Ave Música」好評発売中


Ave Mujica Best Album「Ave Música」が現在好評発売中です。数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤には、昨年12月に開催されたAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演の映像が収録されています。


また、初回生産分には、本日より最速先行抽選申込の受付を開始したAve Mujica 7th LIVE「Virtus」にご応募いただける申込券が封入されています。



＜商品概要＞


商品名：Ave Mujica Best Album「Ave Música」


発売日：2026年6月17日(水)


価格：数量限定生産特装盤　15,400円(税込)


　　　Blu-ray付生産限定盤　9,900円(税込)


　　　通常盤　3,850円(税込)


詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4192/



＜初回生産分限定封入特典＞


・2026年秋以降開催予定 Ave Mujica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券


・オリジナルキャラクターカード1枚(5種+シークレット箔押しキャラクターサイン入り5種)



＜先着購入キャンペーン＞




Ave Mujica Best Album「Ave Música」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に先着で、特典CD 1枚（全5種）をプレゼントいたします。



詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/21243/



■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。


2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。



公式サイト：https://bang-dream.com/


公式X：https://x.com/bang_dream_info


公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music


YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official



Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica


Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica


Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica




▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。　


(C)BanG Dream! Project


Photo 福岡諒祠（GEKKO）