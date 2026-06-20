Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL- 開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

6月19日(金)・20日(土)にSGC HALL ARIAKEにて開催いたしました、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-についてご報告いたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

2026年6月19日(金)・20日(土)、SGC HALL ARIAKEにて、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。

4月より開催のAve Mujica LIVE TOURの-FINAL-として開催された本公演は、会場チケットが両日ともに即完売となるなど、人気の高さをあらためて証明する公演となりました。

DAY1では、これまでの単独公演”5th LIVE”や”6th LIVE”に続き、ピアノソロやドラムソロのパートを織り交ぜながら、MCを挟まずほぼノンストップでの怒涛の演奏を披露。従来のAve Mujicaのステージ姿勢を貫きながらも、より一層研ぎ澄まされたパフォーマンスで観客を魅了しました。

一方、DAY2では予告なくセットリストや舞台セット、衣装・メイクをDAY1から一変。観客の予想を鮮やかに裏切りつつも、一つの”LIVE TOUR”の中で変化し、進化し続ける様を体現しました。

終演後には新情報として、10月に京王アリーナ TOKYOにてAve Mujica 7th LIVEの開催が発表されました。

2026年も多くの活動を控え、精力的な活動を展開するAve Mujicaの今後に、是非ご注目ください。

＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-

◆日程：＜DAY1＞2026年6月19日(金) 開場17:30／開演19:00（予定）

＜DAY2＞2026年6月20日(土) 開場16:00／開演17:30（予定）

◆会場：SGC HALL ARIAKE

◆出演：Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）

◆公演詳細：https://bang-dream.com/avemujica_livetour_final/

◆セットリスト

＜DAY1＞

M1 Mas?uerade Rhapsody Re?uest

M2 Sophie

M3 Crucifix X

M4 Ave Mujica

M5 素晴らしき世界 でも どこにもない場所

M6 Symbol II : Air

M7 Imprisoned XII

M8 八芒星ダンス

M9 ⿊のバースデイ

M10 Symbol IV : Earth

M11 Choir ʻSʼ Choir

M12 神さま、バカ

M13 DIVINE

M14 ‘S/’ The Way

M15 顔

M16 KiLLKiSS

M17 Symbol I : △

＜DAY2＞

M1 Ether

M2 DIVINE

M3 Georgette Me, Georgette You

M4 Mas?uerade Rhapsody Re?uest

M5 碧い瞳の中に

M6 八芒星ダンス

M7 黒のバースデイ

M8 Crucifix X

M9 Choir ‘S’ Choir

M10 Symbol II : Air

M11 Symbol III : ▽

M12 天球(そら)のMúsica

M13 顔

M14 Sophie

M15 ‘S/’ The Way

M16 KiLLKiSS

M17 Symbol I : △

■セトリプレイリスト公開中

音楽配信サービスにてAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-のライブセットリストをプレイリストにて配信中です。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://bmu.lnk.to/avemujica_livetour_finalpr

■アーカイブ配信受付中

Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」-FINAL-では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。

よりお得にお楽しみいただける2DAYS通し視聴チケットもございますので、是非この機会にご自宅でもライブの模様をお楽しみください。

【配信チケット】

・2DAYS通し視聴チケット

価格：9,900円(税込)

販売期間：～6月26日(金) 22:00まで

配信期間：各公演視聴チケットの配信期間と同日・同時刻となります。

・各公演視聴チケット

価格：5,500円(税込)

＜DAY1＞

販売期間：～6月26日(金) 22:00まで

配信期間：～6月26日(金) 23:59まで

＜DAY2＞

販売期間：～6月27日(土) 22:00まで

配信期間：～6月27日(土) 23:59まで

国内配信受付URL：https://eplus.jp/avemujica_livetour_final/st/

海外配信受付URL：https://ib.eplus.jp/avemujica_livetour_final_st

■【新情報】Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」の開催が決定。チケットの最速先行抽選申込も受付スタート。

2026年10月24日(土)・25日(日)に京王アリーナ TOKYOにて、Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」の開催が決定しました。

また、チケット最速先行抽選申込も本日受付を開始しました。

＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica 7th LIVE「Virtus」

◆日程：2026年10月24日(土)・25日(日)

◆会場：京王アリーナ TOKYO

＜チケット最速先行＞

◆受付期間：～2026年7月20日(月・祝) 23:59

※Ave Mujica Best Album「Ave Música」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_7th/

■【新情報】Ave Mujica「The Whole Blue World」 MVを本日公開

6月17日(水)にリリースされたAve Mujica Best Albumに収録の新曲「The Whole Blue World」のMVが公開となりました。

URL：https://youtube.com/watch?v=lkS9XIzWObc

「The Whole Blue World」

作詞：Diggy-MO’

作曲：Diggy-MO’、植木建象(SPAWN Inc.)

編曲：Diggy-MO’、植木建象(SPAWN Inc.)

■2026年8月、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演が開催

2026年8月8日(土)・9日(日)に台北・國立體育大學綜合體育館（林口體育館）にて、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演を開催します。現在、チケットが発売中です。

＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」台北追加公演

◆日程：DAY1 2026年8月8日(土) 開演19:30（現地時間・予定）

DAY2 2026年8月9日(日) 開演18:30（現地時間・予定）

◆会場：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

＜チケット一般発売＞

◆受付URL：https://ticketplus.com.tw/activity/057f530e07899c3178678161755eac5c

※先着順・上限数に達し次第終了

詳細はこちら：https://bang-dream.com/avemujica_livetour_taipei/

■Ave Mujica Best Album「Ave Música」好評発売中

Ave Mujica Best Album「Ave Música」が現在好評発売中です。数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤には、昨年12月に開催されたAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」東京公演の映像が収録されています。

また、初回生産分には、本日より最速先行抽選申込の受付を開始したAve Mujica 7th LIVE「Virtus」にご応募いただける申込券が封入されています。

＜商品概要＞

商品名：Ave Mujica Best Album「Ave Música」

発売日：2026年6月17日(水)

価格：数量限定生産特装盤 15,400円(税込)

Blu-ray付生産限定盤 9,900円(税込)

通常盤 3,850円(税込)

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4192/

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年秋以降開催予定 Ave Mujica単独ライブイベント 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(5種+シークレット箔押しキャラクターサイン入り5種)

＜先着購入キャンペーン＞

Ave Mujica Best Album「Ave Música」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に先着で、特典CD 1枚（全5種）をプレゼントいたします。

詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/21243/

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com/

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica

Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica

Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project

Photo 福岡諒祠（GEKKO）