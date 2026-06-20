FENNEL『League of Legends』部門 MayR、世界各国の代表チームが競い合う 「Esports Nations Cup 2026」日本代表に選出

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、 『League of Legends』部門に所属するMayRが、「Esports Nations Cup 2026」League of Legends部門の日本代表ロスターに選出されたことをお知らせいたします。

日本代表としてアジア予選へ挑戦

MayRは2026年よりFENNEL League of Legends部門に加入し、国内最高峰リーグ「League of Legends Japan League（LJL）」を主戦場に活躍してきました。

このたび、世界各国の代表チームが競い合う「Esports Nations Cup 2026」League of Legends部門の日本代表メンバーに選出。FENNEL所属選手として唯一、日本代表ロスター入りを果たしました。

日本代表は6月19日より開幕するアジア予選に出場し、11月にサウジアラビア・リヤドで開催される本大会への出場権獲得を目指します。

Esports Nations Cupとは

Esports Nations Cupは、世界各国・地域の代表選手が国の威信をかけて戦う国別対抗の国際eスポーツ大会です。

主催はEsports World Cup Foundation（EWCF）。

2026年に初開催を迎える記念すべき大会で、今後は隔年開催が予定されています。

League of Legends部門には32カ国・地域が出場予定で、賞金総額は150万米ドル。

本戦は2026年11月21日から29日にかけて、サウジアラビア・リヤドで開催されます。

日本代表はアジア予選から本戦出場を目指す

日本は本大会の直接招待枠を獲得しておらず、アジア予選からの出場となります。

アジア予選では、中国・韓国・チャイニーズタイペイを除く各国・地域が本戦出場権を争い、上位2チームのみが本大会への切符を手にします。

日本代表は6月20日（土）の初戦でモンゴル代表と対戦予定です。

日本代表として世界への挑戦に臨むMayRへの温かいご声援をお願いいたします。

FENNELについて

2019年に設立。2026年現在、10タイトルにわたるeスポーツ部門を展開。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw