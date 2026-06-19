株式会社イー・エージェンシー、Google Cloud Next Tokyo にブロンズとして協賛｜株式会社イー・エージェンシー

株式会社イー・エージェンシー

株式会社イー・エージェンシーは、来たる2026年7月30日（木）～31日（金）に東京ビッグサイトにて開催される Google Cloud Next Tokyo 26 (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) にブロンズスポンサーとして協賛いたします。

スポンサー セッションとして、7/31(金）12:00よりオレンジ ステージ（セッション番号：D2-BRO-01）にて、「Gemini Enterprise で企業内にエージェント チームを作るには？」と題して登壇いたします。「Gemini Enterprise Agent Platform」を活用し、単なるツール導入に留まらない「自律型エージェントチーム」を企業内に構築・運用する実践的アプローチをお届け。各業務に特化したエージェント同士が連携・補完し、各種業務プロセスの自動化を実現するためのプラットフォーム活用の道しるべとなるお話をさせていただきます。

スポンサー ブースにおいては、ブース番号B1にて、「貴社のデータ活用をNEXTステージへ導くサポート」をテーマに、「Gemini Enterprise App」の分析AI エージェント開発支援サービスをはじめ、Google マーケティングプラットフォーム（GMP）やプロダクトアナリティクスツールを使った貴社のデータ活用をNEXTステージへ導くサポートを展示いたします。

ぜひこの機会にご登録の上、Next Tokyo にご来場賜りますようお願い申し上げます。

Google Cloud Next Tokyo '26 開催概要

株式会社イー・エージェンシーについて

- 日程：2026 年 7 月 30 日（木）、31 日（金）- 会場：東京ビッグサイト 南展示棟〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１ アクセスマップ(https://www.bigsight.jp/visitor/access/)- ウェブサイト：https://goo.gle/NxT26_pt057- 招待コード：NxT26_pt057- Google Cloud の展示テーマ、ゾーニング (予定)：AI と機械学習、アプリケーション & インフラストラクチャ、データ クラウド、生産性とコラボレーション、セキュリティ、Google Map Platform- ソリューション テーマ ：生成 AI & ML, App modernization, Data Cloud, Open Infrastructure, Security, Collaboration (Google Workspace)- 対象：CxO, ビジネスや IT 部門の意思決定者やリーダー、開発者、システム管理者、エンジニア、マーケティング、教育関係者など

「おもてなしを科学する」をミッションに、Google マーケティング プラットフォームおよびGoogle Cloudの認定パートナーとして、データ活用支援、AI導入コンサルティング、DX推進支援を行っています。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

- 会社名：株式会社イー・エージェンシー- 代表者：代表取締役 甲斐 真樹- 所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル4階- 事業内容：データソリューション・AI活用支援事業- URL：https://www.e-agency.co.jp/

株式会社イー・エージェンシー 広報担当

お問い合わせフォーム：https://www.e-agency.co.jp/contact/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。