MNMM、Super NormalとコラボレーションしたニットプロジェクトをMakuakeにて開始。山形・米富繊維とつくる、日常を整えるニット

MNMM

ミニマルウェアブランド「MNMM（ミニマム）」は、ライフスタイルブランド「Super Normal」とのコラボレーションによるニットプロジェクトを、2026年6月19日（金）より応援購入サービス「Makuake」にて開始します。

生産は、山形のニットファクトリー・米富繊維が担当。

カラーは、MNMMを象徴するブラックと、Super Normalを象徴するオフホワイトの2色展開です。

今回のプロジェクトでは、BLACK / MNMM、OFF WHITE / Super Normalを合わせて、合計200枚限定で受注を行います。商品のお届けは、2026年11月を予定しています。

Makuakeプロジェクトページ（6月19日（金）17時公開予定）：

https://www.makuake.com/project/mnmm-supernormal/

日常を整えるためのニット

MNMMは、2020年にスタートしたミニマルウェアブランドです。

「思考を、整える。」をコンセプトに、服を選ぶ時間、組み合わせに迷う回数、扱いや手入れにかかる手間を減らすための服づくりを行っています。

今回向き合ったのは、ニットです。

ニットは、やわらかく、あたたかく、一枚で装いが自然に整う服です。

一方で、素材、厚み、合わせ方、季節、扱いやすさなど、日常の中で少しだけ考えることの多い服でもあります。

MNMMは、そうしたニットの“考えること”をできるだけ減らし、毎日の中で自然に手に取れる一着を目指しました。

ウール54%、コットン46%。あたたかさと自然な肌あたり

素材は、ウール54%、コットン46%。

ウールのあたたかさと、コットンの自然な肌あたり。

どちらか一方に寄せすぎず、日常で着やすいバランスを目指しました。

編み地は、厚すぎず薄すぎない12ゲージ天竺。

一枚で着ても成立し、アウターの中にも自然に収まる厚みに仕上げています。

形は、シンプルなセットインスリーブのクルーネック。

身幅にはゆとりを持たせながら、着丈は長すぎず、パンツとのバランスが取りやすい寸法に設計しています。

BLACKはMNMM。OFF WHITEはSuper Normal。

カラーは、BLACK / MNMM と OFF WHITE / Super Normal の2色です。

BLACKは、MNMMの色。

服の選択を減らし、日常の中に静けさをつくる色です。手持ちの服と自然につながり、迷わず着られる一着を目指しました。

OFF WHITEは、Super Normalの色。

白ほど強くなく、生成りほどカジュアルすぎない、日常にやわらかくなじむ色です。黒とは違う静けさ、軽さ、余白を表現しています。

今回の2色は、単なる色違いではありません。

MNMMとSuper Normal、それぞれのブランドの考え方を色で表現しています。

山形・米富繊維でつくる

生産を担当するのは、山形の米富繊維です。

今回のニットは、ウールとコットンを組み合わせた素材を、12ゲージの天竺で編み立てます。

日常で着やすい厚み、やわらかな肌あたり、だらしなく見えにくい形。そのバランスを、米富繊維のものづくりで形にしていきます。

たくさんつくるのではなく、必要としてくれる方に、きちんと届けられる数だけ。

Makuakeでは、BLACK / MNMM、OFF WHITE / Super Normalを合わせて、合計200枚限定で受注を行います。

商品概要

商品名

MNMM × Super Normal Knit

カラー

BLACK / MNMM

OFF WHITE / Super Normal

素材

ウール 54%

コットン 46%

編み地

12ゲージ 天竺

デザイン

セットインスリーブ

クルーネック

生産

山形・米富繊維

サイズ

M / L / LL

一般販売予定価格

29,700円（税込）

Makuakeリターン価格

超早割 20%OFF：23,760円（税込）

早割 15%OFF：25,245円（税込）

2色セット：50,000円（税込）

受注期間

2026年6月19日（金）～2026年7月12日（日）

お届け予定

2026年11月

販売方法

応援購入サービス「Makuake」にて受注販売（6月19日（金）17時公開予定）

https://www.makuake.com/project/mnmm-supernormal/

MNMMについて

MNMM（ミニマム）は、2020年に始まったミニマルウェアブランドです。

思考を整えるための服をつくっています。

服を選ぶ時間、組み合わせに迷う回数、扱いや手入れにかかる手間。日常の中にある小さな判断を少しずつ減らし、自分の思考に余白をつくることを目指しています。

「ミニマリストの服」というテーマから始まったMNMMですが、私たちが考えるミニマリストとは、物の少なさだけを意味するものではありません。

大切なのは、何を減らすかではなく、何に集中するか。

服を通して、日々の選択を少し軽くする。

それが、現在のMNMMが考えるミニマルウェアです。

Webサイト：https://mnmm.jp/

Super Normalについて

「優れたふつう」を顕在化し、それを世の中に伝え、広めていく活動を目的として2024年6月に設立。世の中の良いもの＝「たいせつにすべきふつう」が廃れないように守り、「これからのふつう」を作り出す活動を続けている。

Webサイト：https://www.super-normal.jp

プロジェクト開始記念展示会について

Makuakeでのプロジェクト開始にあわせて、2026年6月19日（金）、20日（土）に展示会を開催いたします。

当日は、BLACK / MNMM、OFF WHITE / Super Normal の2色を実際にご覧いただき、素材感やサイズ感を確認いただける場として実施します。

開催日：

2026年6月19日（金）18時～21時／20日（土）12時～19時



場所：CENN AOYAMA

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-42-11ローザビアンカ201

※外苑前駅徒歩5分、表参道駅徒歩10分

本件に関するお問い合わせ

MNMM

Webサイト：https://mnmm.jp/

Makuakeプロジェクトページ（6月19日（金）17時公開予定）：

https://www.makuake.com/project/mnmm-supernormal/ (https://www.makuake.com/project/mnmm-supernormal/)