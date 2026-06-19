Super Normal ミニマルウェアブランド「MNMM」とのコラボレーションニットをMakuakeで販売

株式会社Super Normal

株式会社Super Normal（代表取締役：奥谷孝司／以下Super Normal）は、第四弾プロダクト「日常を整えるニット - MNMM × Super Normal Knit」を、ミニマルウェアブランド「MNMM（ミニマム）」とのコラボレーションとして、応援購入サービスMakuakeで2026年6月19日（金）17時から販売を開始します。

【Makuake『MNMM × Super Normal「日常を整えるニット」』】

販売期間： 2026年6月19日（金）17時から

販売ページ： https://www.makuake.com/project/mnmm-supernormal/

「ふつう」の質を丁寧に追求したニットです

ニットは、ファッションの中でもとても「ふつう」な存在です。

季節が来れば自然と手に取り、シャツの上にも、アウターの中にも何気なく収まる。

強く主張するものではないけれど、日々の装いを静かに整え、暮らしの中で長く寄り添ってくれるものです。

MNMMは、ニットを“日常の中で少しだけ考えることの多い服”であると捉えています。

私たちが今回のニットで目指したのは、ニットの“考えること”をできるだけ減らし、「日常を整えるためのニット」として、ふつうの質を丁寧に高めることでした。



ウールのあたたかさと、コットンの自然な肌あたり。

特別な日だけでなく、いつもの日常に自然と加わる。

派手ではないけれど、確かに心地よい。

そんな「優れたニットのふつう」を目指した一着です。

BLACKはMNMM。OFF WHITEはSuper Normal。

カラーは、BLACK / MNMMと OFF WHITE / Super Normalの2色です。

BLACKは、MNMMの色。

服の選択を減らし、日常の中に静けさをつくる色です。手持ちの服と自然につながり、迷わず着られる一着を目指しました。

OFF WHITEは、Super Normalの色。

白ほど強くなく、生成りほどカジュアルすぎない、日常にやわらかくなじむ色です。黒とは違う静けさ、軽さ、余白を表現しています。

今回の2色は、単なる色違いではありません。

MNMMとSuper Normal、それぞれのブランドの考え方を色で表現しています。

コラボレーションパートナー「MNMM」

このニットのアイデア発案とコンセプト設計を担うコラボレーションパートナーは、ミニマルウェアブランドの「MNMM」（ミニマム）です。

MNMMのブランドコンセプトは「思考を、整える。」です。

服を減らすことそのものではなく、服を選ぶ時間、組み合わせに迷う回数、扱いや手入れにかかる手間を減らすこと。

日々の中で、考えなくても自然に成立する服をつくることを大切にしています。

今回のコラボレーションは、MNMMの思想と、Super Normalが大切にしてきた「ふつう」の価値を、ニットという日常着として具現化する取り組みです。

生産は山形・米富繊維

生産を担当するのは、山形の米富繊維です。

今回のニットは、ウールとコットンを組み合わせた素材を、12ゲージの天竺で編み立てます。

日常で着やすい厚み、やわらかな肌あたり、だらしなく見えにくい形。そのバランスを、米富繊維のものづくりで形にしていきます。

たくさんつくるのではなく、必要としてくれる方に、きちんと届けられる数だけ。

Makuakeでは、BLACK / MNMM、OFF WHITE / Super Normalを合わせて、合計200枚限定で受注を行います。

Super Normalが考える「ニットのふつう」とは

私たちSuper Normalは、さまざまな領域での「優れたふつう」を見出し、その価値を多くのみなさまに伝える活動を続けています。

なぜニットなのか、なぜMNMMや米富繊維の方たちとご一緒するのか。Super Normal代表の奥谷の言葉でお伝えします。

『流行に追われず、セールに頼らず、必要な数だけを受注でつくる。

たくさんつくって、たくさん売って、たくさん捨てる。

Super Normalはそんなアパレルのあり方とは、少し違う場所に立ちたいと思っています。

MNMMの「ものを減らすための服ではなく、判断を減らすための服」という言葉に深く共感し、その姿勢は、Super Normalが目指してきたものと確かに重なっています。

すぐれた繊維メーカーである米富繊維、そして確かな思想を持つMNMMと共に、「優れたニットのふつう」をお客様に届けられることを、心からうれしく思います』。

販売情報

2026年6月19日（金）17時からMakuakeで販売（数量限定販売）

【Makuake『MNMM × Super Normal「日常を整えるニット」』】

https://www.makuake.com/project/mnmm-supernormal/

商品概要

商品名：MNMM × Super Normal Knit

カラー：BLACK / MNMM、OFF WHITE / Super Normal

素材：ウール 54% / コットン 46%

編み地：12ゲージ 天竺

デザイン：セットインスリーブ、クルーネック

生産：山形・米富繊維

サイズ：M / L / LL

一般販売予定価格：29,700円（税込）

Makuakeリターン価格：超早割 20%OFF / 23,760円（税込）、早割 15%OFF / 25,245円（税込）、2色セット / 50,000円（税込）

受注期間：2026年6月19日（金）～2026年7月12日（日）

お届け予定：2026年11月

商品概要

Makuakeでのプロジェクト開始にあわせて、2026年6月19日（金）、20日（土）に展示会を開催いたします。

当日は、BLACK / MNMM、OFF WHITE / Super Normal の2色を実際にご覧いただき、素材感やサイズ感を確認いただける場として実施します。

開催日：

2026年6月19日（金）18時～21時／20日（土）12時～19時



場所：CENN AOYAMA

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-42-11ローザビアンカ201

※外苑前駅徒歩5分、表参道駅徒歩10分

【MNMMについて】

MNMM（ミニマム）は、2020年に始まったミニマルウェアブランドです。

思考を整えるための服をつくっています。

服を選ぶ時間、組み合わせに迷う回数、扱いや手入れにかかる手間。日常の中にある小さな判断を少しずつ減らし、自分の思考に余白をつくることを目指しています。

「ミニマリストの服」というテーマから始まったMNMMですが、私たちが考えるミニマリストとは、物の少なさだけを意味するものではありません。

大切なのは、何を減らすかではなく、何に集中するか。

服を通して、日々の選択を少し軽くする。

それが、現在のMNMMが考えるミニマルウェアです。

https://mnmm.jp/

【Super Normal会社概要】

株式会社Super Normal

代表取締役：奥谷孝司

事業内容： 「優れたふつう」を顕在化し、それを世の中に伝え、広めていく活動を目的として2024年6月に設立。世の中の良いもの＝「たいせつにすべきふつう」が廃れないように守り、「これからのふつう」を作り出す活動を続けている。

Makuakeでは2024年に『MOONRAKERS × Super Normal「優れた普通のセットアップ」』が目標の2833%、2025年に『Super Normal × dorocos「ゆっくり編み立てたもちふわ靴下」』が目標の569%、2026年に『飲むことで水や環境が守られる。Salmon-Safe認証の日本酒「MEGURU」』が目標の708%を記録している。

Webサイト https://www.super-normal.jp

Instagram https://www.instagram.com/super_normal_sn/