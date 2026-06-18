ラクス、共通ID基盤「楽楽従業員ポータル」に多要素認証（MFA）を提供開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下「ラクス」）は、共通ID基盤「楽楽従業員ポータル」において、セキュリティ強化を目的とした「多要素認証（MFA）」を2026年6月18日（木）より提供開始いたします。

従来のID・パスワード認証に加え、認証アプリなどを用いた本人確認を行うことで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減いたします。なお、本機能は標準機能として、追加費用なしでご利用いただけます。

サイバーリスクの増大と利便性確保の両立

クラウドサービスの普及に伴い、フィッシング詐欺やパスワードの使い回しを狙ったサイバー攻撃が深刻化しています。単一のID・パスワード認証だけでは不正アクセスのリスクに十分対応できない一方、パスワードルールを厳格化するほど従業員の利便性が低下する課題がありました。

新機能「多要素認証（MFA）」について

今回提供を開始する「多要素認証（MFA）」は、企業のセキュリティを強固にしつつ、管理者と利用者のスムーズな業務進行を支援する機能です。

1. 強固な認証と、管理者負荷を抑える「バックアップ認証」の完備

従来のID・パスワードに加え、認証アプリを用いた「多要素認証」（MFA）を必須化することで、万が一パスワードが流出した場合でも第三者の不正アクセスを強固に防ぎます。また、スマートフォン端末の紛失などに備え、従業員自身でログイン手段を確保できる「メール認証（バックアップ認証）」にも対応。万が一のトラブル時にも管理部門への問い合わせ集中を防ぎ、スムーズな運用を可能にします。

2. 一度の認証で「楽楽クラウド」各サービスへシームレスにアクセス

「楽楽従業員ポータル」へのログイン時に一度多要素認証（MFA）を完了すれば、シングルサインオン（SSO）により、「楽楽クラウド」内の契約中サービスや連携している外部システムへ、追加の認証なしでシームレスにアクセス可能です。

今後の展望

「楽楽従業員ポータル」は、今後も「楽楽クラウド」をはじめとする各種クラウドサービスとの連携を順次拡大し、より快適な業務環境を構築することで、ラクスが目指す「統合型ベストオブブリード※」を実現していきます。また、パスキーなどのさらなる認証方式の採用や、部門・役職情報連携の追加など、継続的な機能強化にも注力してまいります。

※サービスが独立しており、他サービスの影響を受けずに提供価値の最大化が可能なベストオブブリードのメリットを持ちながら、サービス間の連携により利便性を向上させる戦略のこと

「楽楽従業員ポータル」について

「楽楽従業員ポータル」は、業務支援クラウドサービスの統合ブランド「楽楽クラウド」の共通ID基盤です。1度のログインで各サービスにアクセスできるシングルサインオン（SSO）や、社員情報の一元管理により、従業員の利便性向上と管理部門の負担軽減を実現します。「楽楽従業員ポータル」をはじめとしたラクスのクラウドサービスは累計108,000社以上※に利用されています。

※2026年3月時点

会社概要

「楽楽クラウド」ブランドサイト :https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/?utm_campaign=press260618_47_1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral

株式会社ラクス

本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/