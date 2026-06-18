リリースイベント開催決定！森田美勇人「小麦色のマーメイド」発売記念！

株式会社サンミュージックプロダクション

ソロアーティスト／モデルとして活躍する森田美勇人が、キャリア初の本人名義での一般流通作品「小麦色のマーメイド」を7月1日にリリースする。

本作は、昨年始動した「サンミュージック・レコード リバイブプロジェクト」の第4弾作品。森田が「こう、懐かしい風に髪を揺らしながらつっつく感じ。たまらないっす。」と語る夏の名曲 松田聖子の「小麦色のマーメイド」を、盟友であるシンガー／アーティスト、SPENSRによるプロデュースのもと、リスペクトを込め料理した。

▶▶各種配信サービスにて先行配信中！(https://nex-tone.lnk.to/KomugiironoMermaid)

CDリリースを記念し、タワレコード渋谷店・新宿店にて、リリースイベントの開催が決定！

本作の初披露となるミニライブはこの夏必見！

さらに、ミニライブ終演後にはCD購入者限定の特典会も開催される。

商品情報

小麦色のマーメイド＜Type-A＞小麦色のマーメイド＜Type-B＞

１. 森田美勇人 / 小麦色のマーメイド＜Type-A＞（SMRY-1004）\2,200（税込）

２. 森田美勇人 / 小麦色のマーメイド＜Type-B＞（SMRY-1005）\2,200（税込）

発売日：2026年7月1日（水）

レーベル：Sun Music Records

リリースイベント

【開催スケジュール】

2026年7月5日（日）

会場：タワーレコード渋谷店 5Fイベントスペース

（〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-14）

時間：13:00～ ミニライブ

13:35～ 特典会

2026年7月20日（月・祝）

会場：タワーレコード新宿店 店内イベントスペース

（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 フラッグス9F）

時間：20:00～ ライブ

20:35～ 特典会

当日、会場にて対象商品をご購入の方に「整理番号付き入場券」1枚を差し上げます。

スペースに余裕がございましたらフリー観覧ご希望者もご入場いただけます。

【購入者特典会】

当日、会場にて対象商品を1枚購入につき、「特典券」を1枚差し上げます。

「特典券」をお持ちの方は、枚数に応じてミニライブ終了後の特典会にご参加いただけます。

特典会内容

特典券１枚 スタッフからサイン入りステッカーお渡し

特典券３枚 本人からサイン入りステッカーお渡し

特典券５枚 CD（1枚）のブックレットにサイン＋トーク（30秒）

※特典会内容は予告無しで急遽変更になる場合がございます。

商品販売開始時刻、優先入場開始時刻、注意事項等イベント開催の詳細は、必ず各店舗の公式サイトにてご確認の上、ご来場ください。

〇森田美勇人〇

アーティスト／モデル

1995年10月31日生まれ

10歳から芸能活動をスタート。ボーイズグループのメンバーとして活動後、2023年に独立。2021年11月に自身の思想をカタチにするプロジェクト「FLATLAND」を設立し、本格的にソロでの活動を始動。

アーティストとして音楽やダンスでの表現の傍ら、絵や写真などの表現活動、多数のファッションブランドからのビジュアルモデルとしての起用など、活動の幅は多岐にわたる。「Ground Y」にて自身の撮り下ろし写真を使用したコレクションの発表や、New Balanceの新店舗オープンを記念して描き下ろしたアート作品の製作なども手掛ける。

2024年に1st EP『SIKI』、2025年10月に2nd EP『29』をリリース。同年11月には東京・恵比寿LIQUIDROOMにて自身初のワンマンライブを成功させ、その場で初の全国ツアー『Myuto Morita Live Tour 2026』の開催を発表。5月12日に渋谷 WWW X にてツアーファイナルを迎えた。

▼森田美勇人オフィシャル▼

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