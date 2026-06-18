【株式会社if】非エンジニア向け「Claude Code 業務自動化研修」を提供開始｜人材開発支援助成金で最大75%助成（助成後62,000円～）

株式会社if

「Claude Code 業務自動化研修｜AIに仕事を任せる技術」とは、株式会社if（東京都中野区）が「Tech Mentor 法人研修」で提供する、非エンジニアがClaude Codeを使って自社の定型業務を自動化できるようにする法人向けリスキリング研修です。オンライン完結・期間2ヶ月・全10モジュールで、メンターの1対1サポート付き。人材開発支援助成金の対象で、最大75%助成が適用された場合の自己負担は1名62,000円（税込）です。株式会社ifは2026年6月、本研修の提供を開始しました。

概要

・対象：非エンジニア（プログラミング経験不要）

・形態：オンライン完結／メンター1対1サポート付き

・期間：2ヶ月プラン（全10モジュール）

・連携ツール：Gmail・Slack・Google Calendar・Google Drive・Notion 等

・料金：通常248,000円（税込）／助成金適用後 62,000円（税込）～

・助成：人材開発支援助成金で最大75%助成（申請サポートあり）

・サポート：環境構築～画面共有の1対1／無制限チャット／受講後3～6ヶ月のフォロー

なぜ今、非エンジニアに「Claude Codeによる業務自動化」が必要か

生成AIの導入は進んだものの、多くの現場では「結局、毎回チャットで質問して終わる」「自動化したいが何から手をつければよいか分からない」という段階にとどまっています。本来の業務効率化は、AIが業務手順を理解し、決められたタイミングで自律的にタスクを実行して初めて実現します。本研修は、その「働くAI」を、エンジニアでない現場担当者が自分の手で設計・運用できるようにすることを狙いとしています。新年度のリスキリング需要と、AIによる業務自動化への関心の高まりを受け、このタイミングでの提供開始としました。

「Claude Code とは」

Claude Codeは、Anthropic社のAI「Claude」をターミナル上で対話的に使い、ファイル操作・各種ツール連携・定型作業の自動実行までを指示できるAIエージェント型のツールです。本研修では、これを非エンジニアが「業務を任せる相手」として使いこなすことに焦点を当てます。

研修内容：Claude Codeで自動化する業務と全10モジュールのカリキュラム

本研修の特長：プログラミング不要・主要ツール直接連携・毎日自動実行

・プログラミング不要：コードを書かずに業務自動化を実現

・主要ツールと連携：Gmail・Slack・Calendar等と接続し、実務にそのまま組み込める

・“設定したら毎日動く”自動化：一度設定すれば定型業務を自動実行

・手厚い伴走サポート：メンター1対1（環境構築～画面共有）、無制限チャット、受講後3～6ヶ月のフォロー

Claude Codeで自動化できる業務の例（ユースケースと想定成果）

※上記は活用イメージの一例であり、効果を保証するものではありません。

導入実績（Tech Mentor 法人研修・伴走支援）

・継続伴走支援：10社

・支援セッション：累計167回（約140時間）

・最長継続支援期間：356日

導入企業の取り組み例：

・士業：わずか1ヶ月で自力でのアプリ開発に着手。明細データ入力を2日 → 30分に短縮

・協同組合：わずか4回の研修で動画編集を内製化

・教育・福祉：研修期間中に予約アプリを自社開発

※導入企業の取り組み・成果はいずれも一例です。

料金と助成金：人材開発支援助成金で最大75%助成

・通常価格：248,000円（税込）

・助成金適用後：62,000円（税込）～（最大75%助成が適用された場合の自己負担額の一例）

・助成率：最大75%助成（人材開発支援助成金）

・助成金の申請サポートあり（無料相談にて対応）

※助成金の活用には所定の要件・審査があります。助成率・適用可否・金額は企業ごとの区分や要件により異なり、上記62,000円は最大助成が適用された場合の一例です。助成金の受給を保証するものではありません。詳細はお問い合わせください。

よくある質問（FAQ）

Q. プログラミング未経験・非エンジニアでも受講できますか？

A. はい。本研修はプログラミング経験のない非エンジニアを対象に設計しており、環境構築からメンターが1対1でサポートします。

Q. 人材開発支援助成金は本当に使えますか？助成後の自己負担はいくらですか？

A. 人材開発支援助成金の対象です。最大75%助成が適用された場合、自己負担は1名62,000円（税込）からとなります（要件・審査により金額は変動し、受給を保証するものではありません。申請サポートあり）。

Q. ChatGPTの研修と何が違いますか？なぜClaude Codeなのですか？

A. ChatGPT活用が「都度質問して答えを得る」のに対し、本研修は業務手順をAIに覚えさせ、Gmail・Slack等と連携して定型業務を自動実行させる「業務自動化」までを扱います。

申込・お問い合わせ

・無料相談予約（30～60分）／資料請求を受付中です。

・研修詳細：https://biz.tech-mentor.dev/ai-training/claude-code-automation

・お問い合わせ：support@if-tech.co.jp

＜報道関係者向けお問い合わせ先＞ 株式会社if 広報担当／ E-mail：support@if-tech.co.jp

株式会社if について

株式会社if（イフ）は、「テクノロジーで誰もが創造できる世界へ」をビジョンに掲げ、「Tech Mentor」ブランドを通じてIT人材育成・生成AI人材育成・法人向けリスキリング研修を提供しています。研修にとどまらず、企業の生成AI活用を戦略立案から構築・教育・実践まで一気通貫で伴走支援しています。

会社概要

・会社名：株式会社if

・代表者：代表取締役 伊藤保幸

・設立：2021年1月

・所在地：東京都中野区野方 2-17-1

・メール：support@if-tech.co.jp

・会社ホームページ：https://if-tech.co.jp/

・株式会社ifの事業内容：

・プログラミング学習サービス『Code Lesson』運営：https://code-lesson.com

・プログラミング教育スクール『Tech Mentor』運営：https://tech-mentor.dev

・法人研修事業：https://tech-mentor.dev/business

・人材紹介事業：https://tech-mentor.dev/agent

・受託開発事業：https://if-tech.co.jp/entrusted_development

・生成AI事業：https://tech-mentor.dev/business/tob_generative-ai/

・SES事業：https://if-tech.co.jp/ses/