ITエンジニア特化の就活支援サイト「エンジニア就活」、無料履歴書作成ツール「エンジニア就活 履歴書メーカー」を正式リリース

シンクエージェント株式会社

シンクエージェント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：猪俣 知明）が運営するエンジニア就活は、ITエンジニア職への就職を目指す学生に特化した履歴書作成ツール「エンジニア就活 履歴書メーカー」を正式リリースしたことをお知らせします。本サービスは「エンジニア就活」上で提供しており、スキルや資格をチェックボックス形式で選びながら入力するだけで、ITエンジニア採用に特化した履歴書を簡単に作成できます。会員登録（無料）のうえ、本日よりご利用いただけます。

■エンジニア就活 履歴書メーカーとは

「エンジニア就活 履歴書メーカー」は、ITエンジニア職への就職を目指す学生のための無料履歴書作成ツールです。プログラミングスキル・制作物・ITエンジニアとしての素養まで、エンジニア就活に特化した項目を網羅しており、汎用の履歴書では伝えきれなかったスキルセットを採用担当者に的確に届けることができます。入力内容はA4フォーマットでリアルタイムにプレビューされ、そのままPDFとして保存・提出が可能です。

▼ 今すぐ無料で試してみる

https://engineer-shukatu.jp/_resume/

■エンジニア就活 履歴書メーカーの特長

1. エンジニア就活に特化したフォーマット

プログラミング言語（Python、JavaScript、C++など）、フレームワーク・ライブラリ、ツール・インフラ（Git/GitHub、Docker、AWS、GCPなど）、取得資格（基本情報技術者試験、AWS認定、Google Cloud認定など）など、ITエンジニア職の採用選考で重視される情報を網羅的に記載できる専用フォーマットを採用。一般的な履歴書では伝えきれないエンジニアとしてのスキルセットを、採用担当者に的確に届けることができます。

2. プログラミング未経験者にも対応したチェックボックス式の入力

スキルや資格の入力は、該当項目を選びながら入力するだけで完了します。「経験あり」「これから学ぶ（未経験・学習中）」など経験レベルの選択にも対応しており、プログラミング未経験の学生でも、文章を一から考える手間なく、質の高い履歴書を短時間で仕上げることができます。

3. リアルタイムプレビューとPDF出力

入力内容はA4フォーマットでリアルタイムにプレビュー表示されます。1カラム・2カラムのレイアウト切り替えにも対応しており、完成した履歴書はPDFとしてその場で保存・提出が可能です。

4. 安心して使えるセキュリティ設計

入力した個人情報・スキル情報はデータ外部送信なしの設計で、安心してご利用いただけます。

【主な機能・特長一覧】

■ サービス開発の背景

- 完全無料- データ外部送信なし- PDF出力対応（PCブラウザ推奨）- スマホ対応- 下書き保存・JSON出力

シンクエージェントの母体であるシンクトワイス株式会社の設立から10年以上、私たちは新卒採用マーケットの課題に向き合いながら、就活生に新たな選択肢を届けるべく新卒紹介サービスを中心に展開してきました。

その中でも特にITエンジニア志望の学生と向き合う中で、「自分のスキルをうまく履歴書に書けない」「どの情報を記載すればよいかわからない」という声を繰り返し耳にしてきました。採用企業側からも「エンジニアとしての実力が書類から見えにくい」という指摘があり、就活生と企業の間のミスマッチ解消が長年の課題でした。

近年はAIを活用した履歴書作成が広まる一方で、内容が均一化・没個性になりがちで、エンジニアとしての実力やスキルセットがかえって採用担当者に伝わりにくくなるという新たな課題も生まれています。採用担当者側も、似通った履歴書の中から候補者の実力を見極めることへの難しさを感じており、就活生・企業双方にとっての課題となっています。

ITエンジニア需要の高まりを受け、10年以上にわたる新卒紹介のナレッジを活かした課題解決ツールとして開発したのが「エンジニア就活 履歴書メーカー」です。就活生が本来の力を発揮できる環境をつくることが、私たちの目指す姿の一歩だと考えています。

■ サービス概要

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ先

- サービス名：エンジニア就活 履歴書メーカー- 提供開始日：2026年6月17日- 料金：無料（会員登録必須）- 対象：ITエンジニア職への就職を目指す大学生・大学院生- サービスURL：https://engineer-shukatu.jp/_resume/- 運営：シンクエージェント株式会社- 会社名：シンクエージェント株式会社- 設立：2022年（シンクトワイス株式会社100%出資子会社）- 代表取締役：猪俣 知明- 本社所在地：東京都港区赤坂3-9-18 赤坂見附KITAYAMAビル8階- 事業内容：新卒紹介・就活支援サービスの運営- URL：https://www.thinkagent.co.jp/- シンクエージェント株式会社 及川・椿- TEL：03-5413-4975- E-mail：info@thinkagent.co.jp- 受付時間：平日 9:30～18:30