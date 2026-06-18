RENON POWER、九州エリア500拠点規模の低圧系統用蓄電池プロジェクトを始動

RENONPOWER 株式会社プロジェクト概要

米国蓄電池メーカーであるRENON POWERの日本法人であるRENON POWER株式会社（以下「RENON」）は、2026年4月より本格化した低圧系統用蓄電池市場において、九州エリア500拠点規模の低圧系統用蓄電池プロジェクトを始動したことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、RENONが中心となり、土地開発・アグリゲーション・EMS・蓄電池供給・O&Mを統合した事業スキームを構築し、九州エリアでの大規模展開を進めております。

また、全国展開を並行して進めており、将来的には全国10,000拠点規模での開発を予定しています。

■ 市場背景

再生可能エネルギーの導入拡大や需給調整市場の拡大に伴い、分散型エネルギーリソースとして系統用蓄電池への期待が高まっています。

一方で、高圧系統用蓄電所では、系統接続までの期間長期化や接続制約の増加、土地開発・許認可取得の複雑化などにより、事業化までのハードルが年々高まっています。

こうした中、比較的短期間で開発が可能な低圧系統用蓄電池が、新たなエネルギーインフラとして注目されています。

RENONでは、2026年4月から本格化した市場環境を背景に、低圧系統用蓄電池事業への本格展開を開始しました。

■ プロジェクト概要

本プロジェクトでは、RENON製の低圧系統用蓄電池システム「ECube」を採用しています。

定格出力49.9kW PCSを採用し、蓄電池容量は157kWhから200kWhまで選択可能なシステムとなっており、設置条件や事業計画に応じた柔軟な構成が可能です。

九州エリアにおいて500拠点規模の開発を進めており、既に100拠点相当については販売先との契約締結が完了しています。

現在、順次土地開発および系統連系協議を進めており、2027年初旬からの連系開始を予定しています。

■ プロジェクト体制

本プロジェクトは、各分野の専門企業との連携により構築されています。

【土地開発】

・ジュニアテック株式会社

・エネルギーバンク株式会社

【EMS】

・株式会社ヘリオス

【蓄電池システム供給・パッケージ提供】

・RENONPOWER 株式会社

RENONは、これらのパートナー企業との連携により、土地開発から運用開始後のサポートまでをワンストップで提供する統合パッケージモデルを構築しています。

本プロジェクトは、土地開発、EMS、アグリゲーション、蓄電池供給を統合した事業モデルとして構築されており、RENONが全体統括およびパッケージ提供を担います。

■ RENON主導の統合パッケージ

RENONでは、

・蓄電池システム供給

・土地開発支援

・EMS

・アグリゲーション対応

・工事一式

・O&M

・製品保証

を包括した統合パッケージを提供しています。

これにより、投資家や事業者は複数事業者との個別調整を行うことなく、低圧系統用蓄電池事業へ参入することが可能となります。

また、運用開始後についても、EMSによる最適制御、アグリゲーションによる市場対応、保守・保証を含めた長期運用体制を提供しています。

■ 保守・保証体制

RENONでは国内アフターメンテナンス体制を構築しており、全国規模での保守対応を実施しています。

現在、全国200拠点以上の需要施設併設および再生可能エネルギー併設蓄電池設備において保守・メンテナンス対応実績を有しており、障害対応、定期点検を含めた運用体制を整備しています。

また、国内保証会社および国内メンテナンス会社との連携による製品保証・駆け付けスキームも構築しており、長期運用を前提とした事業基盤を提供しています。

■ 今後の展開

今後は九州エリアでの実績を基盤として展開地域を拡大し、将来的には全国10,000拠点規模のネットワーク構築を目指します。

また、蓄電池システム供給にとどまらず、EMS、アグリゲーション、O&M、保証体制までを含めた統合パッケージの提供を通じて、分散型エネルギー社会の実現に貢献してまいります。

■ 会社概要

【会社名】RENONPOWER 株式会社

【事業内容】蓄電池システム開発・販売・系統用蓄電池事業

【公式サイト】https://renonpower.jp/

【会社名】株式会社ヘリオス

【事業内容】・発電所遠隔監視システムの開発、製造、販売、導入

・電力、エネルギー・ネットワークの総合監視システムの開発、製造、販売、導入

・自家消費、PPA、蓄電池用EMSの開発、製造、販売、導入

【公式サイト】https://helios-tech.co.jp/

【会社名】ジュニアテック株式会社

【事業内容】電気工事業・再生可能エネルギー事業・系統用蓄電池事業・不動産事業・

データーセンター開発事業・O&M事業

【公式サイト】https://www.juniortechenergy.com/

【会社名】エネルギーバンク株式会社

【事業内容】再生可能エネルギー事業の購入・販売・コンサルティング・EV充電器・蓄電システム事業

【公式サイト】https://energybank.shop/