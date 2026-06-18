インフォ・ラウンジ株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：肥田野 正輝)は、オープンソースのデータカタログ基盤「KUKAN」を公開いたしました。

KUKANは、ファイルの中身まで対象とした全文検索や、生成AIからの直接の問い合わせにも対応し、これからのAI時代のデータ利活用を支える次世代のデータ基盤です。





オープンソースのデータカタログ基盤「KUKAN」





KUKANは、自治体等の公共機関や研究機関などが、組織で管理するデータを公開・共有するための基盤ソフトウェアです。世界各国の政府・公共機関で広く利用されてきたデータカタログシステム「CKAN」のモダンな後継として、保守性・拡張性・検索性を重視して設計しました。当社はKUKANのオープンソース公開を通じて、組織のデータ利活用と運用負荷の軽減を支援してまいります。









■背景

当社は15年以上にわたり、CKANを用いた自治体等のオープンデータカタログ構築・運用を支援してきました。その実務を通じて、現場では次のような課題が顕在化していました。





【現状の課題】

・保守の負担：バージョンアップ時にカスタマイズ機能が動作しなくなり、大規模な改修が必要になることがある

・スケーラビリティの制約：同時アクセスの増加への対応が難しく、サーバーリソースの増強も容易ではない

・運用負荷の高さ：限られた人員の中で、日々の業務と並行してデータ管理を行う現場の負担が大きい

・本来業務への支障：結果として、データの品質向上やデータ利活用の推進に注力しにくい





こうした課題を解決し、自治体等が継続的に運用できるデータカタログ基盤が求められていました。









■KUKANの特徴

KUKANは、これからのデータ利活用に即した新しいデータカタログ基盤として、以下を実現します。





・モダンなアーキテクチャ：アクセス集中にも耐えうるスケーラビリティを確保

・壊れにくい設計：カスタマイズやバージョンアップに伴う改修リスクを低減

・本来業務への集中：日々のデータ管理の手間を抑え、品質向上や利活用に注力できる

・AI時代への対応：人にとっての使いやすさと、AI・外部システムからの取得しやすさ(機械可読性)を両立





これにより、システムの構築・保守の負荷を抑え、関係者が「価値あるデータを世に出すこと」に集中できる環境づくりを目指します。









■技術・運用面の特徴

KUKANはオープンソースソフトウェア(OSS)として公開され、ソースコードはGitHub上で公開されています。これにより、自治体や事業者が自らの環境に合わせて導入・拡張でき、特定の事業者に依存しない持続的な運用が可能になります。





主な特徴

・ファイル名やタイトルだけでなく、PDF・Excel等の中身まで横断検索

・CSV/TSVをデータ分析に最適化されたParquet形式へ自動変換し、ブラウザ上での高速なテーブル表示・データ分析を実現

・多様なプレビューフォーマット(CSV、PDF、Office、画像、GeoJSONなど全20種類以上)

・CKAN互換API対応

・デプロイ用テンプレート標準搭載(AWS CDK、Docker Compose)

・リンク切れ自動検出を内蔵(CSV検証・PII検出等は今後拡充予定)

・MCPサーバーを標準搭載し、ChatGPTやClaude等のAIから直接データを問い合わせ可能









■ライセンスについて

KUKANは、AGPL-3.0およびプロプライエタリ(商用)ライセンスのデュアルライセンスを採用しています。これにより、オープンソースとしての自由な活用を促進しつつ、商用利用などニーズに応じた柔軟な提供体制を実現しています。商用ライセンスの適用範囲やサポート内容、導入形態の詳細については、下記の問い合わせ先までご相談ください。









■今後の展開

KUKANは公開されたばかりのプロジェクトです。当社では、機能の拡充とドキュメントの整備を継続的に進めてまいります。導入のご相談、ご感想やご要望、不具合のご報告、共同開発・協業のご提案などがございましたら、まずは下記の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。





当社は今後も、こうした取り組みを通じて、自治体DX、オープンデータの利活用、データ品質の向上、そして持続可能な公共データ基盤の実現を支援してまいります。





【関連リンク】

KUKAN 公式サイト ： https://kukan.dev/

GitHub リポジトリ： https://github.com/kukan-project/kukan









■インフォ・ラウンジについて

インフォ・ラウンジ株式会社は、データ活用コンサルティング、ウェブシステム・ソフトウェア開発及び人材育成支援を手がける企業です。長年にわたり自治体のオープンデータカタログ構築・運用を支援しており、行政のデータ利活用を技術と運用の両面から支えています。









■会社概要

インフォ・ラウンジ株式会社

所在地 ： 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア402号室

代表取締役： 肥田野 正輝

設立 ： 2007年7月3日

URL ： https://info-lounge.jp/









■お問い合わせ先

インフォ・ラウンジ株式会社

TEL ： 045-482-4361

メール： kukan@info-lounge.jp