キングスのホームゲームに2つのゴーディーエリアが誕生！

沖縄バスケットボール株式会社

琉球ゴールデンキングスは、2026-27シーズンより、沖縄サントリーアリーナで開催するホームゲームにおいて、キングスのマスコット「ゴ―ディー」を主役にした、2つの「ゴーディーエリア」を新設することをお知らせいたします。

今回誕生するのは、5階の「ゴーディープレイランド」と、4階の「ゴーディーカプセルトイステーション」です。

ゴーディーの遊園地をコンセプトにした「ゴーディープレイランド」では、シュートゲームやビンゴゲームなどのミニゲームに加え、ここでしか手に入らない景品を獲得できるクレーンゲームを設置します。

キングスのカプセルトイが集まる「ゴーディーカプセルトイステーション」には、高さ約2メートルの巨大カプセルトイマシンも登場。ゴーディーの宇宙ステーションと、ドット絵で描かれたゲームの世界をテーマにした装飾や演出を施し、まるで物語の中に入り込んだような空間を創り上げます。

キングスはこれまで、試合そのものだけでなく、アリーナに来場した瞬間からお帰りになるまで、皆さまにホームゲーム全体を楽しんでいただける体験づくりに取り組んでまいりました。

今回誕生する2つのゴーディーエリアは、試合前や試合後にも立ち寄りたくなる、子どもから大人までワクワクできる場所を目指しています。シーズンを通して、新たなゲームや景品、演出などを追加しながら、ゴーディーと共に成長し続けるエリアへと進化させてまいります。

また、先日発表した「OUR VISION」(https://goldenkings.jp/our-arena/vision-floor/)と同じく、ゴーディーエリアも“みんな”に楽しんでいただける場所にしたいという想いを「OUR GORDY AREA」という言葉に込めました。

ゴーディーが好きな方はもちろん、これからゴーディーを知る方にとっても、新たにホームゲームの楽しみが増える場所になればと願っています。そして、ゴーディーの魅力に触れながら、ゴーディーが“みんな”に愛される存在となることを目指してまいります。

キングスは、ゴーディーエリアの新設を通じて、ゴーディーの魅力をさらに多くの方へ広げるとともに、ホームゲームをより楽しく、より思い出に残る時間としてお届けし、「もっと“みんな”が楽しいアリーナ」を創り続けてまいります。

▽OUR GORDY AREAの特設ページはこちら

https://goldenkings.jp/our-arena/our-gordy-area/

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OUR ARENA

もっと“みんな”が楽しいアリーナへ

【OUR VISION】

【OUR GORDY AREA】

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