コンサル実績1,700件のノウハウを、クラウドへ。株式会社日本経営、病院経営を支える3つのシステムを国際モダンホスピタルショウ2026に出展

株式会社日本経営

病院経営コンサルティングで1,700件の支援実績をもつ株式会社日本経営(https://nkgr.co.jp/)（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也）は、2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展します。「病院経営をともに強くする」をコンセプトに、当社のコンサルティング経験を凝縮した3つのクラウドシステムを、会場でご体感いただけます。

■ 1,700件の現場知見を、3つのシステムに

今回出展する製品は、いずれも当社のコンサルティング経験をシステムに落とし込んだものです。「コンサルタントが現場で培ったノウハウを、病院の経営力に変える」――その想いから生まれた3つの製品です。

人事評価システム「人事評価ナビゲーター」

人事評価の効率化・運用支援

eラーニングシステム「Waculba」

マネジメント支援

病院経営分析システム「Libra」

経営分析・意思決定支援

※各製品の機能・導入効果は、多数の事例を交えてブースでご説明します。

■ 豊富な導入事例をブースでご紹介

長年のコンサルティングで蓄積した多数の事例をもとに、各病院が直面する経営課題に対する具体的な解決の道筋をご提案します。「自院の課題にどう活かせるか」を直接お応えします。

■一部の導入事例をご紹介

ブースイメージブースイメージ

人事評価システム「人事評価ナビゲーター」

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

【日本経営×恵寿総合病院】1,000名超の評価集計を“半日”で完結(https://nkgr.co.jp/company/release/20260107a/)

1,000名を超える職員の評価業務がオンライン化され、従来40時間以上かかっていた集計作業が“半日”へと短縮されたほか、基幹業務システム「総務人事奉行クラウド」とのAPI連携により、人事マスタの統一や評価結果の自動反映など、生産性向上に寄与する複数の効果が明らかになりました。

eラーニングシステム「Waculba」

社会医療法人大雄会

「インプットとアウトプットで「学びたい」職員の思いに応える。」(https://waculba.com/blog/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E9%9B%84%E4%BC%9A%E6%A7%98-2)

eラーニングシステム「Waculba」を活用し、これまで集合研修中心だった教育体制の見直しと、人材育成の体系化を推進しました。新人研修から管理職層まで幅広く活用し、動画学習によるインプットとレポート・ゼミによるアウトプットを組み合わせることで、主体的な学びを促進。さらに、キャリアパスと連動した教育プログラムの整備を進めることで、職員一人ひとりの成長を支える継続的な人材育成基盤の構築につながりました。

病院経営分析システム「Libra」

南魚沼市民病院

～DPC効率性係数が新潟県内トップに！分析結果を徹底してやりきる秘訣～(https://sdb-libra.jp/blog/%e5%8d%97%e9%ad%9a%e6%b2%bc%e5%b8%82%e6%b0%91%e7%97%85%e9%99%a2)

南魚沼市民病院様では、2022年からLibraをご活用いただいています。当時はDPC準備病院でしたが、2024年度のDPC導入を見据えて一部病棟を地域包括ケアに転換しながら、急性期機能のあり方を模索する中で、病院全体を分析できるLibraを導入いただきました。今回、機能評価係数IIのうちの効率性係数が新潟県でトップになったとのこと、DPC病院になったばかりの当院が、どのようにして高い効率性係数を取得できたのか、お伺いしました。

【会社概要】

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://www.nkgr.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

【お問い合わせ先】

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

お問い合わせはチャットから：

https://app.chatplus.jp/chat/visitor/5984d779_1?t=btn