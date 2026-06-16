従業員総活躍サービスHumap【第18回 HR EXPO】に出展します

株式会社アスマーク

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一）の従業員総活躍サービスHumapは、2026年6月17日(水)～6月19日(金)に東京ビックサイトで開催される「第18回 HR EXPO」に出展します。

Humapのブース【東2ホール 小間番号：E8-38 】では、在席管理ツール「せきなび」や、ハラスメント＆コンプラ調査「CHeck」のアンケート画面などを実際にご覧いただけるデモ機をご用意してお待ちしております。

来場者特典 ～各サービス無料トライアルご提供～

- 在席管理ツール「せきなび」- ハラスメント防止「CHeck」- ES調査「ASQ」- サンクスカード「Smileボーナス」

開催概要

名称：第18回 HR EXPO

https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

会期：2026年6月17日(水)～6月19日(金) 10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

会場：東京ビックサイト

主催：RX Japan 合同会社

「第18回 HR EXPO」は、バックオフィス向け展示会「総務・人事・経理Week」内で開催される、人事分野の専門展示会です。人事DX、採用支援、教育・研修、エンゲージメント向上、人的資本経営など、人材戦略に関わる幅広いソリューションが出展します。

会場では、各サービスの比較検討や出展企業との直接商談が可能なほか、人事・組織課題の解決に役立つセミナーも開催され、最新の知見や事例を学ぶことができます。

当社サービスについて

アスマークの従業員総活躍サービス「Humap（ヒューマップ） 」

https://humap.asmarq.co.jp/

株式会社アスマーク Humap（ヒューマップ）

■Humapの従業員総活躍サービスについて

Humap（ヒューマップ）は、マーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスに持つアスマークならではの「リサーチ技術・分析力」を活かし、組織課題の可視化と解決をサポートするHRテックサービスの総称です。

「あなたの組織の従業員総活躍をサポートしたい」を理念に、課題に合わせたサービスで企業の働きやすい環境づくりに貢献いたします。

https://humap.asmarq.co.jp/



▼Humapの主なHRテックサービス

・在席管理・フリーアドレス管理ツール「せきなび」

・従業員満足度調査（ES調査）「ASQ」

・ハラスメント＆コンプラ対策「CHeck」

・オンラインサンクスカード「Smileボーナス」



＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社アスマーク Humap事業部

mail：humap_inquiry@asmarq.co.jp

お問い合わせフォーム：https://humap.asmarq.co.jp/contact/



【会社概要】

業界最大規模のモニター基盤を活かしたマーケティングリサーチ事業を基幹ビジネスとして展開しています。 企業のマーケティング活動を支援する傍ら、そこで培った20年以上にわたるリサーチ技術と分析ノウハウを応用し、HR Tech事業「Humap」では組織課題の解決を支援。「従業員満足度調査（ASQ）」「ハラスメント実態調査（CHeckリサーチ）」等の調査サービスに加え、現代の働き方に即した「座席管理ツール（せきなび）」や「オンラインサンクスカード（Smileボーナス）」などのSaaS型サービスを提供し、クライアントのビジネス成功と組織の成長に貢献します。



会社名：株式会社アスマーク（東証スタンダード 証券コード：4197）

代表者：代表取締役 町田 正一

設立：2001年12月

本社：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

事業内容：

（１）マーケティング・リサーチ事業（ネットリサーチ、グループインタビュー等）

（２）HR Techサービス（Humap）

（３）労働者派遣事業（許可番号：派13-311841）

会社ホームページ：https://www.asmarq.co.jp/

お役立ち資料：https://humap.asmarq.co.jp/whitepaper/