【ルイ・ヴィトン】プレイフルなカラーやアイコニックなパターンなどで足元を彩る新作メンズスニーカーを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026プレフォール メンズ・コレクションより、ダークウォッシュのファブリックにミリタリーから着想を得たモノグラム・サープラス デニムの「LV ティルテッド スニーカー」や、鮮やかな原色と毛足の長いスエードレザーがプレイフルな印象をもたらす「LV バターソフト スニーカー」、アイコニックなモノグラム＆ダミエ・パターンをカラーとパーフォレーションで遊び心たっぷりに解釈した「LV トレイナー スニーカー」などの新作メンズスニーカーを発売しました。

モノグラム・サープラス デニムを使用した「LV ティルテッド スニーカー」。ダークウォッシュのファブリックにミリタリーから着想を得たパターンがあしらわれています。2000年代のヴィンテージスニーカーを称えるこの印象的なモデルを、ホワイトのトリミングと太めのシューレースが引き立てます。

シュータンとチャンキーなラバーアウトソールには、本モデル名の由来となった傾いたLV イニシャル シグネチャーをプラス。

製品名：LV ティルテッド スニーカー

価格：198,000円

素材：モノグラム・サープラス デニム

鮮やかな原色と毛足の長いスエードレザーがプレイフルな印象をもたらす「LV バターソフト スニーカー」。アイコニックな1960年代のランニングシューズを讃えてファレル・ウィリアムスがデザインし、シュータンには彼の横顔がエンボス加工で施されています。アッパーのヌメ革のトリミングとアウトソールのホワイトディテールによりヴィンテージ感溢れる1足に。

製品名：LV バターソフト スニーカー

価格：206,800円

素材：ヘアリースエードカーフレザー

モノグラム・グリッド モチーフをあしらったグレインレザーの「LV トレイナー スニーカー」。今シーズンのレザーグッズやアクセサリーとマッチする1足です。モノグラム・グリッドは、アイコニックなモノグラム＆ダミエ・パターンをカラーとパーフォレーションで遊び心たっぷりに解釈したもの。アッパーのラバーシグネチャーが、ルイ・ヴィトンのレザーグッズに見られるイエローステッチを想起させます。

製品名：LV トレイナー スニーカー

価格：235,400円

素材：パーフォレーション加工を施したグレインカーフレザー

ミリタリーから着想を得たモノグラム・サープラス デニムとグレインレザーを組み合わせ、スタイリッシュで夏らしい印象に仕上げた「LV トレイナー スニーカー」。アッパーには、手書き風の「Louis Vuitton」やメゾンが創業した1854年を意味する「#54」など、複数のシグネチャーをあしらいました。2色使いのテクニカルラバーアウトソールが、このアイコニックなデザインを完成させます。

製品名：LV トレイナー スニーカー

価格：236,500円

素材：モノグラム・サープラス デニム、グレインカーフレザー

メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスがミリタリーから着想を得てデザインした、モノグラム・サープラス モチーフがプリントされたグレインレザーの「LV トレイナー スニーカー」。ヴィンテージのバスケットボールシューズからインスピレーションを得たこのアイコニックなモデルは、手書き風の「Louis Vuitton」をはじめとする複数のメゾンのシグネチャーをあしらった、精緻な構造のアッパーが特徴です。テクニカルラバーアウトソールで仕上げた1足。

製品名：LV トレイナー スニーカー

価格：236,500円

素材：モノグラム・サープラス グレインカーフレザー

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。