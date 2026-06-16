【WebX2026】大阪市が後援決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、大阪市が後援することが決定したことをお知らせいたします。

▼大阪市について

大阪市は、大阪府とともに、「経済の血液」とも言われる金融機能の強化を図り、大阪・関西経済の再生に向けた新たな成長の柱とするため、独自の個性・機能を持つ国際金融都市の形成をめざしています。

昨今、社会経済全体のデジタル化が進む中、ブロックチェーン技術の活用を含め、金融のデジタル化が加速しています。『ブロックチェーン上で、暗号資産等のトークンを媒体として「価値の共創・保有・交換」を行う経済』であるWeb3は、国際金融都市実現に向けて取組む大阪にとって親和性が高いと考えられます。

国際金融都市OSAKA ポータルサイト： https://global-financial-city-osaka.jp/

国際金融都市OSAKA 公式X（旧Twitter）：https://x.com/fincity_osaka

国際金融都市OSAKA 公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/global-financial-city-osaka/

▼コメント

大阪市は、大阪府とともに「国際金融都市OSAKA戦略」（2022年3月策定）で、金融をテコに発展するグローバル都市と、世界に挑戦する金融のフロントランナー都市の実現を掲げています。2026～2030年を第二期取組期間として金融系外国企業・フィンテック誘致、スタートアップ支援、規制見直し要望等を集中的に推進してまいります。

WebX2026では、カンファレンス等を通じて、国内外のフィンテック企業や投資家の方々とのネットワーク構築や国際金融都市実現に向けた取組のＰＲに期待しています。





＜イベント概要＞

■ WebX2026について

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/B5Goa)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/5CD07)

■ 株式会社CoinPostについて

当社は、国内最大級の暗号資産・Web3特化メディア「CoinPost」を運営するほか、世界各国から有望なプロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者が集うアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」を主催しています。

メディア事業とイベント事業を通じて、グローバル金融のダイナミクスを迅速かつ中立的に伝える情報インフラを構築し、Web3の社会実装を加速させることで、新たな金融・デジタル産業基盤の確立に貢献してまいります。

https://coinpost.jp/

https://webx-asia.com/ja/(https://coinpost.jp/)

▼本カンファレンスに関する取材・協賛・その他お問い合わせ

WebX事務局

お問い合わせ：https://webx-asia.com