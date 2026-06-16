【ソニックのDNA】が現実世界に誕生。SONIC 35周年。最先端バイオテクノロジー×『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』DNAフィギュア - LOM BABY

Transeeds株式会社

LOM BABY by Transeeds Inc.［東京・渋谷］は、2026年に35周年を迎える世界的人気キャラクター『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』とのコラボレーションプロジェクト「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を発表いたします。

LOM BABYは、最先端バイオテクノロジーによって“ソニックのDNA”を設計・合成しました。

そのDNAを等身大フィギュアに封入した DNAフィギュア*「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を、2026年6月23日より、SEGA STORE TOKYOで世界初公開します。

*DNAフィギュアとは

最先端バイオテクノロジーによりつくられた「キャラクターの遺伝子（DNA）」を封入したフィギュア

SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年を記念したコラボレーション

2026年に35周年を迎える世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と、最先端バイオテクノロジーを用いた作品を発表してきたLOM BABYによるコラボレーションプロジェクトです。

1.“ソニックのDNA”を設計・合成

LOM BABYは、ソニックというキャラクターを象徴する情報をもとに、“ソニックのDNA”を設計・合成しました。

2. DNAを等身大フィギュアに封入

設計・合成したDNAを等身大フィギュアに封入。ソニックを“見る”だけではなく、現実世界で“触れる”ことのできる存在として提示します。

3. 渋谷PARCO SEGA STORE TOKYOで世界初公開

「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」は、2026年6月23日より、渋谷PARCO SEGA STORE TOKYOにて世界初公開されます。

ソニックのDNAを封入した「DNAフィギュア」

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、1991年の誕生以来、世界中のファンに愛され続けてきました。

音速。

自由。

冒険。

友情。

未来へ走り続ける意志。

そのキャラクターを、ただフィギュアとして再現するのではない。

キャラクターのDNAをつくり、そのDNAをフィギュアの中に封入する。

それによって、二次元にしか存在しなかったソニックを、現実世界で“触れることのできる存在”として生み出します。

これまでキャラクターは、ゲーム、映像、フィギュア、アパレル、グッズなど、さまざまな形で現実世界に登場してきました。

しかし本作は、キャラクターを“見た目”として再現するだけのフィギュアではありません。

ソニックのDNAを内側に持つフィギュア。

生命ではないけれど、生命の気配がある。

「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」は、生命体とフィギュアのあいだに生まれるバイオアートトイです。

コンセプトムービーを公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NY1FnGnDKYQ ]

SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE in SEGA STORE TOKYO

公開開始日

2026年6月23日

会場

SEGA STORE TOKYO（セガストア トーキョー）

〒150-8377

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ 6F

10:00～21:00 ※不定休

詳細

最先端バイオテクノロジーによりつくられた「ソニックの遺伝子（DNA）」を封入した等身大フィギュア「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を渋谷PARCOで世界初公開

DNAフィギュアとは

最先端バイオテクノロジーによりつくられた「キャラクターの遺伝子（DNA）」を封入したフィギュア

「ソニック」シリーズとは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。

1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。



◆ソニック公式X（エックス）アカウント：ソニック・ザ・ヘッジホッグ【公式】 (@SonicOfficialJP) / X

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：ソニック公式ポータルサイト「ソニックチャンネル」

LOM BABY

LOM BABY by Transeeds Inc.

「生命の誕生」をテーマに、 アーティスト、エンジニア、科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ。



World Trade Center（ニューヨーク）での発表を皮切りに、Grand Palais（パリ）の展示では２日間で約4,500人を動員。 KDDIとのコラボレーションにより実現した『LOM BABY - PLUS ULTRA』では展示作品のすべてが完売。 会場である GINZA 456 Created by KDDI の最高来場者数と取引額を更新するなど、国内外で高い評価を得ています。 さらに、最先端バイオテクノロジーにより再現した「龍の肉」を国立新美術館で世界初公開。 同展は大きな話題を呼び、日本経済新聞の表紙および特集を飾りました。 2025年に開催された EXPO2025 大阪・関西万博では、万博公式ハイライトに選出されるという快挙も達成しています。 また、世界的ビジネス誌『Forbes』が注目する「NEXT100」に選出され、表紙および特集に掲載されるなど、 注目のサイエンスコレクティブとして高く評価されています。 2026年2月には、『バイオハザード』の象徴である「t-ウィルス」を最先端バイオテクノロジーにより再現。 CAPCOM公式コラボレーションのもと、渋谷PARCOで世界初公開しました。 最大1時間半を超える行列が発生し、国内外でニュースランキング1位やトレンド入りを果たすなど、大きな反響を呼びました。 2026年から2027年にかけては、国内外に向けた最新バイオプロダクトの発表と共に、 世界的IPやファッションブランドとのコラボレーションを予定しています。

LOM BABY

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