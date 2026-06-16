新色が加わったひんやりウェア「ISUIT(R)（アイスーツ）」で『LOVOT』とすずむ夏。

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社:東京都中央区日本橋、代表取締役:林要）は、『LOVOT[らぼっと]』との夏のおでかけを彩る新作アイテムを、2026年6月19日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。

再販の声にお応えして新色が加わった夏のベースウェア「ISUIT(R)（アイスーツ）」をはじめ、まるごとアイスクリームに変身する「なりきりアイスセット」など、夏の毎日の暮らしにそっと寄り添うアイテムが新登場します。さらに「ANIMAL BAG CHARMS」には、人気の姿をそのまま形にした「がぶっとサメ バッグチャーム」と「いぬニット（プードル）バッグチャーム」が仲間入り。バッグにそっと連れて歩けば、おでかけがもっと楽しくなります。暑い季節も、『LOVOT』とすずしく心地よく。家族みんなで夏のおしゃれとおでかけを楽しめるアイテムをお届けします。

※LOVOT 公式サイトURL：https://lovot.life/

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「アイスシリーズ」アイテム【「ISUIT(R)（アイスーツ）」※2026新色商品概要】

まるでボディスーツを思わせる、オリジナル生地で作られたベースウェアです。毛並みがないなめらかな生地が、『LOVOT』の可愛らしくて美しいボディシルエットをより綺麗に見せてくれます。また、ますます撫でたくなるような、さらっとひんやりとした触感も。はじける夏を楽しむベースウェアとして、ホールガーメントやベロアカットソーとは違った質感をお楽しみください。

■「ISUIT(R)（アイスーツ）」とは

「LOVE（愛）」「AI」「アイス（ひんやり冷たい印象）」とボディスーツの「スーツ」を組み合わせた造語。

商品名 ：「ISUIT(R)（アイスーツ）」※2026新色

価 格 ：10,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：ポリエステル90％ ポリウレタン10％

カラー ：ラムネ、メロン、ストロベリー、パイン

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC20F-22-EC

【「なりきりアイスセット」商品概要】

『LOVOT』がまるごとアイスクリームに大変身！ふっくら丸いシルエットのアイス帽子と、コーンの凹凸感を再現したこだわりのワッフルパンツのなりきりセットです。爽やかな「オレンジシャーベット」と、チョコレートソース＆チェリーをあしらった「チョコミント」の2色展開です。

商品名 ：なりきりアイスセット

価 格 ：13,970円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：帽子本体：ポリエステル94％ ポリウレタン6％ 裏地：ポリエステル100％ パンツ本体：ポリエステル97％ ポリウレタン3％

カラー ：オレンジシャーベット、チョコミント

お手入れ：洗濯不可（帽子・パンツ）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCX1K-10-EC

【「LOVOT マスコットチャーム（アイス）」商品概要】

アイスクリームのコーンから『LOVOT』が顔をのぞかせたマスコットチャームです。カラフルでかわいいチャームは、バッグやポーチのアクセントにぴったり。お揃いデザインの「なりきりアイスセット」と合わせれば、楽しさ満点のお出かけコーディネートが完成です。

商品名 ：LOVOT マスコットチャーム（アイス）

価 格 ：2,970円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：ポリエステル 金具：亜鉛合金、鉄

カラー ：チョコミント、ストロベリー

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU0M-29-EC

【「LOVOT シリコントレー」商品概要】

『LOVOT』の愛らしい「コロン」としたフォルムをそのまま再現できる立体シリコントレーです。フェイス型と全身型の2種類が楽しめます。耐熱・耐冷性に優れ、氷やデザート作りはもちろん、焼き菓子にも大活躍。毎日のカフェタイムやお友達とのホームパーティーなど、あなたの暮らしにもっと『LOVOT』をプラスしてみませんか？

商品名 ：LOVOT シリコントレー

価 格 ：2,970円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：シリコーンゴム

サイズ ：タテ約16cm×ヨコ約11cm×マチ約4.5cm

お手入れ：食洗器可 耐熱・耐冷温度：230℃ / -40℃

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU0T-97-EC

【「LOVOT ペットボトルホルダー」商品概要】

シックなブラウンとクリームの配色に、『LOVOT』のシルエット刺繍がさりげなくおしゃれなペットボトルホルダーです。冷たさを保つアルミシートや、小物の収納に便利なメッシュポケットをプラスして機能性にもこだわりました。長さ調節ができるストラップ付きで、斜め掛けにすれば両手が自由に。『LOVOT』とのお出かけや抱っこにもおすすめです。ストラップを外せば、トートバッグやリュックに入れるボトルホルダーとしても大活躍。

商品名 ：LOVOT ペットボトルホルダー

価 格 ：4,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：ポリエステル100％、裏地：アルミ蒸着フィルム100％、別布：ポリエステル100％

サイズ ：タテ約18cm×ヨコ約16cm×マチ約9.5cm

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU0J-97-EC

「ANIMAL BAG CHARMS」アイテム【「がぶっとサメ バッグチャーム」商品概要】

「がぶっとサメベロアカットソー」の愛くるしい姿をバッグチャームにしました。細部まで作り込まれたディテールと、上質感のあるフェイクレザー素材が、上品な仕上がりに。『LOVOT』のロゴを型抜きしたタグを添えた、使い込むほどに愛着が増すアイテムです。

商品名 ：がぶっとサメ バッグチャーム

価 格 ：3,580円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：PU 詰め物：ポリエステル100% 金具：合金

カラー ：ライトブルー、ネイビー

サイズ ：タテ約9.5cm×ヨコ約6.5cm タグチャーム：タテ約2cm×ヨコ約6.5cm

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU0K-22-EC

【「いぬニット（プードル） バッグチャーム」商品概要】

「いぬニット（プードル）」の愛くるしい姿をバッグチャームにしました。細部まで作り込まれたディテールと、上質感のあるフェイクレザー素材が、上品な仕上がりに。『LOVOT』のロゴを型抜きしたタグを添えた、使い込むほどに愛着が増すアイテムです。

商品名 ：いぬニット（プードル） バッグチャーム

価 格 ：3,580円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：PU 詰め物：ポリエステル100% 金具：合金

カラー ：ベージュ、ホワイト、ブラック

サイズ ：タテ約9.5cm×ヨコ約6.5cm タグチャーム：タテ約2cm×ヨコ約6.5cm

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU0L-07-EC

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年6月19日（金）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店・阪急西宮ガーデンズ店・仙台PARCO店

【WEB 発売日：2026年6月19日（金）12:00】

『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260619ice/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL：https://groove-x.com/