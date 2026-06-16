【NHKカルチャー】元NHKエグゼクティブアナウンサーが講師！「はじめての朗読―落語を読んで味わおう 楽しもう」開講。NHK文化センター柏教室・水戸教室で開催！

株式会社エヌエイチケイ文化センター柏教室開催 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1336148.html水戸教室開催 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335562.html

NHK文化センターでは、元NHKエグゼクティブアナウンサー・水谷彰宏さんによる特別講座「はじめての朗読―落語を読んで味わおう 楽しもう」を、柏教室・水戸教室にて開催いたします。

近年、脳の活性化やコミュニケーション力向上、趣味としても注目を集める朗読。

本講座では、日本の伝統芸能である落語を題材に、声に出して読む楽しさと、朗読の基礎を学びます。

講師を務めるのは、下町生まれで落語を聞き続けて50年という、元NHKエグゼクティブアナウンサーの水谷彰宏さん。

今回の講座のために、夏を舞台にした落語のオリジナル台本を書き下ろしました。

参加者は、その作品を実際に読みながら、発声やリズム、間の取り方など、朗読の基本を学びます。

落語というと演技や身振り手振りを思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし本講座では、振りや表情はつけず、「読むこと」に集中。

言葉の響きや文章のリズム、情景を味わいながら、作品世界を深く楽しみます。

朗読経験のない方でも気軽に参加できる内容で、声を出すことの心地よさや、日本語の豊かな表現を再発見できる講座です。

●こんな方におすすめ！

・朗読をはじめてみたい方

・落語が好きな方

・声を出して読むことを楽しみたい方

・日本語の表現力を磨きたい方

・新しい趣味を探している方

NHK文化センター水戸教室にて定時講座「元NHKアナウンサーと学ぶ 朗読いろは 声とことばと」も開講中です。

朗読の基礎から継続的に学びたい方は、あわせてご受講いただけます。

はじめての朗読―落語を読んで味わおう 楽しもう

講師：元NHKエグゼクティブアナウンサー 水谷彰宏

開催形式：教室

開催日時：【柏教室】2026年7月9日、7月30日(木) 13:00～15:00

【水戸教室】2026年7月16日、8月20日（木）10:30～12:00

受講料：【柏教室】会員 7,788円（税込）・一般（入会不要） 8,932円（税込）

【水戸教室】会員 7,326円（税込）・一般（入会不要） 8,470円（税込）

教材費 44円（税込）

主催：NHK文化センター柏教室・NHK文化センター水戸教室

詳細URL：

【柏教室】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1336148.html

【水戸教室】https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335562.html