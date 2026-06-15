【セミナーのお知らせ】自動車業界の新たな競争軸と事業機会

KPMGコンサルティング株式会社

高まる地政学リスクの影響を踏まえ、今後の自動車業界における競争力強化および新事業創出の要点を解説します。

地政学リスクの高まりにより、自動車業界の競争環境は大きな転換期を迎えています。本セミナーでは、サプライチェーンの特定国依存の克服、技術分断や地域最適化への対応など、自動車業界が直面する主要課題とトレンドを具体的に説明します。加えて、オートインサイト 代表の鶴原吉郎氏をお迎えし、パネルディスカッションを通じて、AI活用や注力すべき技術領域、エコシステム構築を含むグローバル競争戦略、新事業創出の方向性とビジネス機会の見極め方について解説します。

時節柄ご多忙とは存じますが、ぜひこの機会にご参加いただき、貴社の今後の戦略検討の一助となれば幸いです。

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/381_1_ceef9c228daee87db3105c906d938359.jpg?v=202606160251 ]【プログラム】

13:15～13:25

オープニング

KPMGジャパン 自動車セクター 統轄パートナー 小見門 恵(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/k/megumu-komikado.html)

13:25～13:40

セッション1：自動車業界への地政学リスクの影響

講師：KPMGコンサルティング アソシエイトパートナー（弁護士） 新堀 光城

本セッションでは、地政学リスクと経済安保施策の現在地を確認しつつ、「経済安全保障・地政学リスクサーベイ2026」のインサイトも交えながら、今後の自動車業界への影響について紹介します。

13:40～14:05

＜パネルディスカッション1＞高まる地政学リスクへの向き合い方

パネリスト：オートインサイト 代表 鶴原 吉郎 氏

KPMGジャパン 自動車セクター パートナー 犬飼 仁(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/i/hitoshi-inukai.html)、KPMGコンサルティング シニアマネジャー 大熊 恒平

モデレーター：KPMGジャパン 自動車セクター パートナー 井口 耕一(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/i/koichi-iguchi.html)

サプライチェーンや地域戦略の見直しなど、自動車業界に求められている地政学リスクへの向き合い方についてディスカッションします。

14:05～14:40

＜パネルディスカッション2＞グローバル競争戦略と新事業創出

パネリスト：オートインサイト 代表 鶴原 吉郎 氏

KPMGジャパン 自動車セクター パートナー 井口 耕一(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/i/koichi-iguchi.html)、KPMGコンサルティング 執行役員 パートナー 宮崎 智也(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/m/tomoya-miyazaki.html)

モデレーター：KPMGコンサルティング シニアマネジャー 大熊 恒平

激化するグローバル競争の中で勝ち残るための戦略や新事業の可能性について、ディスカッションを通じて考察します。

14:40～14:55

質疑応答

ご参加の皆さまからのご質問に、各講師が回答します。

14:55～15:00

クロージング

KPMGジャパン 自動車セクター パートナー 井口 耕一(https://kpmg.com/jp/ja/contacts/i/koichi-iguchi.html)

<申込URL>

https://kpmg.com/jp/ja/events/2026/06/20260630-auto-geopolitics.html

※希望者多数の場合は先着制とさせていただきます。

※個人および同業の方のお申込みにつきましては、お断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。



KPMGコンサルティングについて

KPMGコンサルティングは、ストラテジー、ビジネストランスフォーメーション、テクノロジー／デジタル、リスクコンサルティング、ビジネスイノベーションの５つの領域に業界知見を掛け合わせ、企業や組織の変革を支援する総合コンサルティングファームです。豊富な経験とスキルを有するコンサルタントがKPMGジャパンを構成する10のプロフェッショナルファーム間で連携し、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら、企業価値向上の実現に向けて伴走支援します。