フォルトナ株式会社「BEST AGENT AWARD 2026」3年連続受賞

フォルトナ株式会社

ハイクラス転職エージェントのフォルトナ株式会社(https://fortna.co.jp/)（代表取締役：三石 真司、本社：東京都千代田区）は、株式会社ハウテレビジョンが運営をする若手プロフェッショナルのキャリア支援サービス「外資就活ネクスト」にて、2026年度「BEST AGENT AWARD」に3年連続で表彰されました。

「外資就活ネクスト BEST AGENT AWARD」は、若手プロフェッショナルのキャリア支援サービス「外資就活ネクスト」を活用しキャリア支援を行う約3,000名（2026年6月4日時点）の転職エージェントのなかから、同社が掲げるバリューの1つである「UsersFirst」を体現している転職エージェントを1年に1度選出し、「外資就活ネクストベストエージェント」と認定するアワードです。

■受賞概要

川本 結子(https://fortna.co.jp/company/consultant/yuikokawamoto/)

・コンサル部門 受賞

・第二新卒部門 ノミネート

・ハイクラス部門 ノミネート

上野 雄也(https://fortna.co.jp/company/consultant/yuyaueno/)

・第二新卒部門 受賞

・コンサル部門 ノミネート

栗山 卓也(https://fortna.co.jp/company/consultant/takuyakuriyama/)

・口コミ部門 ノミネート

フォルトナ株式会社(https://fortna.co.jp/)

・企業賞 受賞

■各受賞者の詳細

川本 結子：昨年のノミネートに続き、悲願のコンサル部門受賞

【コンサル部門 受賞/第二新卒部門・ハイクラス部門 ノミネート】

コンサル転職において多くの採用決定実績を誇るだけでなく、実際にキャリア相談を受けたユーザーから高いクチコミ評価を集めているエージェントとして選出されました。

また、第二新卒部門、ハイクラス部門においても、優秀なエージェントとしてノミネートされています。

■川本の受賞コメント

このたびは、栄えある外資就活ネクスト BEST AGENT AWARD コンサル部門をいただき、大変光栄に存じます。日頃より信頼を寄せていただき、伴走させていただいているご相談者様、そして多大なるご支援をいただいている関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。

これまで弊社フォルトナにおいて、「オールフォルトナ」の精神のもと、社内一丸となってご相談者様一人ひとりのキャリアに深く伴走してまいりました。今回の受賞は、私個人の力ではなく、チーム全員で愚直に、そして誠実に向き合ってきた結果であると確信しております。

今回の受賞を大きな励みとし、今後もご相談者様へ最高品質のサービスを提供できるよう、現状に甘んじることなく弛まぬ努力を続けてまいります。未来を切り拓くご相談者様皆さまの良きパートナーであり続けるために、これからも全力で邁進してまいります。

［プロフィール］

東京大学法学部卒業。三井住友銀行に従事した後、BCG（ボストンコンサルティンググループ）に入社し、通信会社のサービス設計プロジェクトに従事。その後、ローランド・ベルガーにおいて製造業を中心に、新規事業策定や海外市場参入戦略など、クロスボーダーの売上戦略案件に多数参画。続いて、ターンアラウンド案件をより経営に近い立場から支援するアリックスパートナーズにおいて、ODD（オペレーショナル・デューデリジェンス）、構造改革などのコスト戦略・実行案件に従事。現在はフォルトナで活動し、ポストコンサルの方の転職、エグゼクティブ転職、プレコンサル⇒コンサル業界のご支援を強みとする。

上野 雄也：初受賞&ノミネートの快挙

【第二新卒部門 受賞/コンサル部門 ノミネート】

第二新卒転職において多くの採用決定実績を誇るだけでなく、実際にキャリア相談を受けたユーザーから高いクチコミ評価を集めているエージェントとして選出されました。

また、コンサル部門においても、優秀なエージェントとしてノミネートされています。

■上野の受賞コメント

この度は、外資就活ネクストBEST AGENT AWARDという栄誉ある賞を賜り、大変光栄に存じます。

今回の受賞は、日頃よりご相談下さる候補者の皆様、採用をお任せいただいている企業の皆様、そして日々支えてくださっている関係者の皆様のおかげです。この場をお借りして、心より感謝申し上げます。

これまで数多くの方のご支援に携わる中で、短期的な転職支援にとどまらず、中長期的なキャリアに責任を持って伴走することを大切にしてまいりました。時には支援のあり方に悩むこともございましたが、このような形で評価をいただけたことは、自身が大切にしてきた支援の姿勢に対する大きな励みとなりました。

今後もこの賞に恥じぬよう、より一層誠実に、そしてプロフェッショナルとしての介在価値を磨き続け、ご相談者様一人ひとりのキャリアの可能性を広げるご支援に尽力してまいります。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

［プロフィール］

高知学芸高校、大阪大学 経済学部 卒業。新卒で三井住友海上に入社し、高知と長野で法人営業を経験。長野では産官学連携のSDGs取組の推進にも従事。

その後、ボストンコンサルティンググループに転職し、中期経営計画の策定、新規事業立案、組織改革などの幅広いプロジェクトを経験。「自身のようにコンサル転職によってキャリアと人生の可能性を広げる人を増やしたい」という想いから、幸福ドリブンの経営理念のもと、ご相談者様の人生に長期伴走するフォルトナに参画。

中小企業診断士。

栗山 卓也：2年連続ノミネート

【口コミ部門 ノミネート】

多くの採用決定実績を誇るだけでなく、実際にキャリア相談を受けたユーザーから高いクチコミ評価を集めているエージェントとして、惜しくも外資就活ネクスト BEST AGENT AWARD 口コミ部門の受賞を逃したものの、優秀なエージェントとしてノミネートされました。

■栗山の受賞コメント

この度は、昨年に引き続き「外資就活ネクスト BEST AGENT AWARD 2026」にノミネートいただき、大変嬉しく、身の引き締まる思いです。2年連続でこのような栄えある賞に名を連ねることができましたのは、日頃より信頼を寄せてくださるご相談者様やクライアントの皆様の温かいご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。

この度のノミネートを糧に、今後も現状に甘んじることなく、皆様の多様なキャリアの実現と未来の発展に貢献できるよう、より一層の精進を重ねてまいります。

［プロフィール］

東京理科大学を卒業後、本田技研工業、デロイト トーマツ コンサルティング、アマゾンの3社を経験し、2022年にフォルトナへ参画。

現在はUAEに移住しリモートワークにて転職エージェントとしてご相談者様を支援する傍ら、副業にも力を入れており、UAEで自身の会社を経営しながら、日本ではシェアサロン経営に携わるなど多岐にわたるビジネスに従事する異色のエージェント。

複数の主要転職サイトにおいて、総合MVPを含む複数部門の受賞やクチコミランキングNo.1などの実績も併せもつ。

フォルトナ株式会社：昨年のノミネート最多企業選出に続き、新設の初代企業賞を受賞

【企業賞 受賞】

多くの採用決定実績を誇るだけでなく、実際にキャリア相談を受けたユーザーから高いクチコミ評価を集めている企業として約300社の中から選出されました。

今回の受賞を機に、弊社は今後もより一層のサービス向上に努めてまいります。

■フォルトナ株式会社について

フォルトナ株式会社はご相談者様の幸福を実現するハイクラス転職エージェントです。

コンサル業界、IT業界、スタートアップ・ベンチャー、事業会社等を中心に、それぞれの領域で高い専門性をもった転職エージェントが中長期的なキャリア支援を行います。

会社名：フォルトナ株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング7階

代表者：代表取締役 三石 真司

設立日：2017年7月

事業内容：人材紹介事業、投資事業

転職相談のお問い合わせ：https://fortna.co.jp/company/apply/

採用・メディア掲載等に関するお問い合わせ：https://fortna.co.jp/company/contact/

会社HP：https://fortna.co.jp/

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フォルトナ株式会社HP :https://fortna.co.jp/