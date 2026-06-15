株式会社LogicLinks

LinksMate公式サイト https://linksmate.jp/

株式会社LogicLinks（以下LogicLinks、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：春田康一）は、MVNOサービス「LinksMate」において、2026年6月15日（月）よりゲーム連携対象コンテンツの株式会社Cygames（以下Cygames、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）が提供するゲーム『ウマ娘 プリティーダービ‪ー』でのご利用特典のアップデート及びスタープレゼント追加期間延長をお知らせいたします。(https://linksmate.jp/about/game/umamusume/)

■ご利用特典のアップデートについて

2026年6月15日（月）に『ウマ娘 プリティーダービ‪ー』のご利用特典をアップデートいたしました。

内容は以下の通りです。

◆アップデート内容一覧



＜30GB～42GB＞

★2以上メイクデビューガチャ第５R 1枚 → ★2以上メイクデビューガチャ第６R 1枚

SR以上メイクデビューガチャ第５R 1枚 → SR以上メイクデビューガチャ第６R 1枚



＜45GB～75GB＞

★2以上メイクデビューガチャ第５R 2枚 → ★2以上メイクデビューガチャ第６R 2枚

SR以上メイクデビューガチャ第５R 2枚 → SR以上メイクデビューガチャ第６R 2枚



＜90GB～1.5TB＞

★2以上メイクデビューガチャ第５R 3枚 → ★2以上メイクデビューガチャ第６R 3枚

SR以上メイクデビューガチャ第５R 3枚 → SR以上メイクデビューガチャ第６R 3枚

■スタープレゼント追加期間延長について

「スターを貯めて貰えるスタープレゼント」において、『ウマ娘 プリティーダービー』の特典追加期間をこれまでの2026年12月31日より2年延長いたします。

＜延長後の特典追加期間＞

2028年12月31日まで

＜追加アイテム＞

・女神像+150個

◆アップデート後のご利用特典一覧

◆アップデート後のご利用特典内容

・★2以上メイクデビューガチャ第６R

2026/1/31までにガチャで登場した育成ウマ娘が引けるガチャチケットです。

・SR以上メイクデビューガチャ第６R

2026/1/31までにガチャで登場したサポートカードが引けるガチャチケットです。

■「LinksMate」とは

「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF（※）になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。

■「カウントフリーオプション」とは

「カウントフリーオプション」は、対象のゲームやコンテンツ、SNSの通信量カウントが90%以上OFF（※）となるLinksMateが提供するオプションサービスです。

データ通信容量を節約することができ、外出先でのコンテンツダウンロードなども通信量を気にすることなく行うことができます。

また、データ通信容量がなくなり低速データ通信状態になった場合でもカウントフリーオプションをご利用されていれば、対象の通信は高速のままご利用いただけるため、対象外のコンテンツなどで通信容量を使い切った場合でも安心です。

※通信量はLinksMate独自の調査結果に基づき記載しております。コンテンツの内容やゲームアップデートにより通信量がカウントされる場合があります。予めご了承ください。

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(C) Cygames, Inc.

(C) LogicLinks, Inc.

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●株式会社LogicLinks 概要

社名：株式会社LogicLinks

設立：2016年11月25日

資本金：1億2,260万円

代表者：代表取締役社長 春田康一

主な事業：インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業