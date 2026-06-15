「天使」なアイドルグループCURE′T、ハーフアニバーサリー公演開催！新曲2曲＆新衣装を初披露

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天使コンセプトの6人組アイドルグループ・CURE'T（キュアリット）が、6月14日に東京キネマ倶楽部にて『CURE'T Half Anniversary ONE-MAN LIVE ～はんぶんこ記念日～』を開催した。2025年11月24日のデビューから約半年を迎えたCURE'Tにとって、初のハーフアニバーサリー公演となった本ライブ。会場には多くのファンが集まり、グループの節目を祝福した。

公演では、新曲「らぶめもりぃ」「インジェクションラヴ」を初披露。さらに、新衣装もお披露目されるなど、ハーフアニバーサリーにふさわしい盛りだくさんの内容となった。

オープニングを飾った「インジェクションラヴ」は、恋の症状にかかった相手を診察するナースモチーフの楽曲。心電図の音をイメージしたイントロから始まり、「NURSE CALLで呼んで(ハート)」「愛CHU(ハート)NEW」など、診察シーンを恋愛に落とし込んだユニークな世界観が特徴となっている。これまでのCURE'Tとはひと味違った魅力を感じさせるナンバーとなった。

一方、「らぶめもりぃ」は、恋するふたりを応援するキューピッド目線で描かれたハッピー全開のラブソング。ライブで一緒に楽しめる掛け声やコールが随所に盛り込まれており、「まずは話しかけて(ハート)」「ねえきゅーぴっど！」などの可愛らしいフレーズも見どころ。CURE'Tらしいキュートな魅力が詰まったポップチューンに仕上がっている。

また、新たに披露された衣装は、CURE'Tのイメージカラーでもある白とグレーをベースに、ナースのモチーフを取り入れたデザイン。新曲「インジェクションラヴ」の世界観ともリンクした衣装となっており、メンバーそれぞれの個性を引き立てる仕上がりで観客を魅了した。

ライブ終盤のMCでは、デビューからの約半年間を振り返りながら感極まって涙を見せる場面も。ファンへの感謝を伝えるメンバーの姿に、会場からは温かい拍手が送られた。

【セットリスト】

『CURE'T Half Anniversary ONE-MAN LIVE ～はんぶんこ記念日～』

M01 インジェクションラヴ

M02 シュガー(ハート)ベイン

M03 Angelic Duty(ハート)

M04 はぷにんぐレシピ

M05 恋病

M06 Cupid(ハート)Cutie(ハート)Heart

M07 ヒトミボレ(ハート)

M08 らぶめもりぃ

[Encore]

M09 天使だもん！

M10 インジェクションラヴ

M11 シュガー(ハート)ベイン

【CURE’Tプロフィール】

甘依めい、彩星まつり、城田あいり、湊ゆあ、桃奈かのん、四葉すみれの6人からなるアイドルグループ、CURE'T（キュアリット）。

「世界の中心は天使が創る」というコンセプトのもと、AVAM、VVSiSも所属しているアイドルプロジェクト「I NEW MATES」から2025年11月24日にデビュー。個性豊かなメンバーが揃う、ふんわり系次世代アイドル。

【ライブ情報】

CURE'Tライブスケジュールカレンダー：

https://timetreeapp.com/public_calendars/curet_official

【CURE'T公式リンク】

HP：https://curet-official.jp/

YouTube： https://www.youtube.com/@CURET_Official

X： https://x.com/curet_official

Instagram：https://www.instagram.com/curet_official_

TikTok： https://www.tiktok.com/@curet_official_