NexGen CBO（Chief Brand Officer）に熊切 淳が就任

株式会社NexGen

経営共創型マーケティングパートナーである株式会社NexGen（本社：東京都新宿区 CEO：金井統 以下NexGen）は、Chief Brand Officerに熊切淳（くまきり あつし）が就任しましたことをお知らせいたします。

選任の背景

NexGenでは、マーケティング戦略を戦略策定から実行・検証まで一気通貫で伴走する事業を展開しています。熊切はリクルートコミュニケーションズの執行役員やリクルートがスポンサードした東京オリンピック・パラリンピックの室長も担ってきており、その高い知見とネットワークで事業をリードする役割に適任と判断しました。

また、経営としての視座も高く、一緒のチームとしてNexGenの成長を通して、社会への貢献を生み出していきたいと思います。

プロフィール

リクルートコミュケーションズ執行役員マーケティング局長、株式会社リクルート オリンピック・パラリンピック準備室長、ブランドプランニングVPなどを歴任しリクルートグループ及びIndeedが運営する全ブランドのブランドマーケティングを統括。

約20年に渡りキャンペーンプランニング、メディアプランニング・メディアバイイング、クリエイティブディレクション、戦略PR、国際イベント協賛を管掌。日本アドバタイザーズ協会理事・クリエイティブ委員長。担当プロジェクトにて国内外の広告賞での受賞多数。

2026年4月 株式会社NexGen CBO就任。

コメント

CBO 熊切 淳

NexGenのマーケティングフレーム「AI時代のマーケティング」にあるように、AIが当たり前の世の中だからこそ、AIと人に選ばれるためにブランド力が必要になっています。

これまでリクルートで培った経験・ナレッジを用いながら、事業課題に100％事業会社サイドで伴走し、企業・商品サービスのブランディングを通して事業グロースを実現すべく尽力してまいります。

NexGenについて

マーケティングを武器に企業成長を戦略から実行まで担う、マーケティングカンパニーです。

単なるコンサルティングやマーケティング支援に留まらず顧客企業の内部に深く入り込み、事業・組織・顧客獲得構造に向き合いながら、企業成長そのものを当事者として推進します。

リクルートで培った事業マーケティング、マネジメント、テクノロジーの知見を基盤に、ブランド戦略、広告コミュニケーション、デジタルマーケティング、クリエイティブ開発までを一気通貫で統合。KPI責任を持ちながら、戦略立案から実行・改善まで伴走し、企業成長を実現します。

会社名：株式会社NexGen

公式サイト：https://nexgenai.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NexGen 金山 紘子

● メールアドレス： hiroko_k@nexgenai.co.jp

● 電話番号： 03-6820-8180