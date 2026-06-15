Fastly と Skyfire が提携、検証済みアイデンティティにより信頼性の高い「エージェンティック コマース」をエッジで実現

ファストリー株式会社

グローバルでエッジクラウドプラットフォームをリードする Fastly, Inc.(https://www.fastly.com/)（NASDAQ: FSLY）と、AI エージェント向けのアイデンティティおよび決済インフラを提供するエージェンティック コマース プラットフォームの Skyfire は本日、エッジにおける信頼性の高いエージェンティック コマースの実現に向けた新たなパートナーシップを発表しました。Skyfire は、アイデンティティと決済に裏付けられた認証情報を Fastly のプログラマブルなエッジクラウド プラットフォームに統合します。これにより、企業は既存のインフラを再構築することなく、リアルタイムかつグローバル規模で AI エージェントを安全に識別、検証し、取引を行うことが可能になります。

AI エージェントが自律的にブラウジングや交渉、取引の完了を行うケースが急増する中、企業は何十億もの取引の中から、収益を生み出す信頼できるエージェントと、悪意のあるボットをリアルタイムに見極めるという課題に直面しています。Fastly と Skyfire は共同で、AI エージェントによるトラフィックを、潜在的なセキュリティリスクから「身元が保証された、収益化可能なチャネル」へと変革します。この革新的なソリューションは、高度なインテリジェンスを用いて AI エージェントを検証するため、顧客の開発時間を大幅に削減すると同時に、信頼すべきエージェントと阻止すべきエージェントを自動的に識別します。

Skyfire は、人間以外の有効なリクエストに対してアイデンティティと決済能力を検証しつつ、グローバル規模かつリアルタイムで意思決定とポリシー適用を実行する、レジリエンスと安全性に優れた高性能なプラットフォームを提供します。開発者向けのプログラマブルなアーキテクチャにより、企業はビジネスニーズに応じて適応できる柔軟なインフラを確保できます。さらに、AI エージェント専用に設計されたオープン プロトコルと決済インフラを提供し、Fastly AI ボット管理とアプリケーション セキュリティソリューションを補完します。

Skyfire の最高経営責任者（CEO）である Amir Sarhangi 氏は次のように述べています。 「AI エージェントは、API、コンテンツ、コマースを自律的に消費する存在へと急速に進化しています。多くの企業の課題は、エージェントが現れるかどうかではなく、エージェントを正しく識別し、それを軸とした持続可能なビジネスモデルを構築できるかどうかです。Fastly との共通のミッションは、検証済みのエージェント アイデンティティと決済裏付けのある認証情報をエッジに直接組み込み、匿名の自動化トラフィックを、責任のある経済活動へと変革することです」

Skyfire のプロトコル アイデンティティおよび決済の裏付けのある認証情報と、Fastly のグローバルに分散されたエッジ ネットワークを組み合わせることで、アイデンティティの検証と決済の承認をエッジでミリ秒単位で実行することが可能になり、より高速で信頼性が高く、安全なソリューションを実現します。このインテリジェントなアーキテクチャにより、企業は以下のメリットを享受できます。

- リアルタイムの意思決定： 検証およびトークン化された KYC（Know Your Customer）認証情報により、すべてのエージェント リクエストを識別- バックエンドの再設計が不要なプログラマブル制御： エージェントの行動を動的に制御し、アイデンティティに基づくポリシー、制限、価格設定を動的に適用- グローバルな拡張性とレジリエンス： 高い同時実効性を伴う大量のエージェント トラフィックに対しても、優れた拡張性とレジリエンスを維持- シームレスな互換性： 既存の API、認証システム、決済フローとの互換性を確保

Fastly のグローバル パートナー エコシステム担当バイス プレジデントである Jeff Alpen は次のように述べています。「Fastly のネットワークを利用している多くの企業は、すでに自律型エージェントの存在を確認しています。そして今、優位に立ちつつあるのは、そのトラフィックを単なるセキュリティ イベントとしてではなく、経済的な機会として捉えている企業です。Skyfire のアイデンティティおよび決済機能といった重要なエコシステムを統合することで、実用的で即効性のある価値を提供できます。Fastly AI ボット管理(https://www.fastly.com/jp/products/fastly-ai-bot-management)とアプリケーション セキュリティ(https://www.fastly.com/jp/products/web-application-api-protection) ソリューションと組み合わせることで、お客様は既存のアーキテクチャを一切変更することなく、エージェント リクエストの背景にいる主体を検証し、そこに実際の商業的価値を付加できるようになります」

Fastly について

Fastly のパワフルでプログラマブルなエッジクラウドプラットフォームは、Webパフォーマンスの向上、セキュリティ強化、そしてグローバル規模でのイノベーションを促進するエッジコンピュート、デリバリー、セキュリティ、オブザーバビリティの提供を通じて、世界のトップ企業による高速で安全かつ魅力的なオンラインエクスペリエンスの実現を支援しています。Fastly の強力かつ最先端のプラットフォームアーキテクチャにより、開発者は安全なWebサイトやアプリケーションの市場投入までの期間を短縮し業界トップレベルのコスト削減を実現できます。国内では日本経済新聞社、ぐるなび、サイバーエージェント、海外では Reddit、Universal Music Group など、世界的に著名な企業が Fastly のサービスを通じてインターネット体験を向上させています。Fastly の詳細については https://www.fastly.com/jp をご覧ください。また、X @FastlyJapan(https://twitter.com/fastlyjapan) および Facebook(https://www.facebook.com/FastlyEdgeCloudJapan) でも最新情報をご覧いただけます。

Skyfireについて

Skyfire は、AI エージェントおよびビジネスのための、包括的なエージェンティック コマース プラットフォームです。このプラットフォームは、トークン化された KYA（Know Your Agent）アイデンティティ、プログラマブル決済、ステーブルコイン ウォレット、トークン化されたクレジットカードなど、エージェント が Web サイト、API、デジタル サービスを安全に利用し、取引や決済を行うために必要なあらゆる機能を提供します。Skyfire により、企業は AI エージェントを匿名の自動化システムからデジタル経済の信頼できる参加者へと変革し、セキュリティとコンプライアンスを維持しながら新たな収益源を開拓することができます。 詳細については、https://skyfire.xyz をご覧ください。