オトメイト新作「Sullyland Nursery Rhyme」プロモーションムービー公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「Sullyland Nursery Rhyme」のプロモーションムービーを公開しました。

本日公開されたプロモーションムービーでは、本作のキャラクターや世界観、特典情報など「Sullyland Nursery Rhyme」をより詳しく知ることができる内容になっております。

ぜひご覧ください！

▼Nintendo Switch「Sullyland Nursery Rhyme」プロモーションムービー

https://youtu.be/cDiVLaSo6uI

■絶賛予約受付中！

各特典の詳細につきましては下記公式サイト内・製品情報ページをご覧ください。

https://www.otomate.jp/sullyland/product/

※ご予約の際には必ず各店舗にご確認ください。

■Nintendo Switch「Sullyland Nursery Rhyme」オープニングムービー

https://youtu.be/VT6W-jlisOI

■Nintendo Switch「Sullyland Nursery Rhyme」オトメイトファンイベント「Dessert de Otomate 2026」公開 キャスト発表ムービー

https://youtu.be/hwhpJovMGH4

その他、今後の最新情報につきましては、公式サイトならびに公式SNSにて順次お知らせいたします。

引き続き、「Sullyland Nursery Rhyme」を何卒よろしくお願いいたします。

■「Sullyland Nursery Rhyme」とは

――私たちは、壊れていく。

本作は、『宗教都市マレニス』を舞台に繰り広げられる

サスペンス要素満載なダークファンタジー作品です。

数多くの女性向けタイトルを執筆している夏野 景氏がシナリオ、

「猛獣使いと王子様」や「Code:Realize」シリーズなどを描いた

miko氏がイラストを担当します。

常に死と隣り合わせの状況で、

攻略対象キャラクターたちが抱えるトラウマと秘密を暴きながら、

恋に狂い、愛を歪ませた彼らと『刺激的な恋愛』をお楽しみいただけます。

■攻略対象キャラクター

陸 リョクハ（クガ リョクハ）

CV：坂 泰斗

小鳥遊 キセキ（タカナシ キセキ）

CV：山下 誠一郎

安曇 ネオ（アズミ ネオ）

CV：斉藤 壮馬

帯刀 シーマ（タテワキ シーマ）

CV：石川 界人

氷鉋 テラ（ヒガナ テラ）

CV：田丸 篤志

■「Sullyland Nursery Rhyme」ストーリー

「やっと目が覚めた！ ねぇ、自分が誰だかわかる？」

目が覚めると、普段と同じようで違う教室。

そこは現実世界『宗教都市マレニス』と『死者の世界サリーランド』が

混ざり合った奇妙な世界であった。

目の前には、喋るぬいぐるみのような生き物『シロ』。

「最近、街の人たちの信仰心が薄れてきてるんじゃないかって神様が怒って、

『双界の天秤』を傾けてしまったんだ。

このまま天秤が傾いたままだと、街の融合が進んで

マレニスの人々はみんな死んでしまうよ」

「そこでキミたちには、ボクが用意したゲームに挑戦してほしいんだ！

ゲームを通して、神様はマレニスの街の人々が、本当に守る価値が

あるのかどうかを、判断したいんだって！

つまりゲームをクリアして世界を救っちゃおうってこと！

活躍した人にはご褒美で、ボクが抜き取った記憶を返してあげるからね」

「あ、そうそう。神様はマレニス祭を楽しみにしているから、

祭りの準備もしっかりお願いね」

彼らは街の融合を止めるため、

昼は『マレニス祭』の準備に追われ、

夜は、命がけのゲーム『夜の授業』に参加させられる――

奪われた記憶のピース。

突き付けられたトラウマ。

そして迎えるマレニス祭。

……だが、それはまだ崩壊の序章に過ぎなかった。

【商品概要】

タイトル ：Sullyland Nursery Rhyme

（サリーランドナーサリーライム）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向け恋愛ADV

CERO ：「D」（17才以上対象）

プレイ人数：1人

発売日 ：2026年10月1日発売予定

価格 ：[通常版・DL版]8,580円（税込）

[特装版]10,780円（税込）

ディレクター ：黒輪 脩

アシスタントディレクター：一 ジョー

イラストレーター ：miko

シナリオ ：夏野 景

主題歌情報

主題歌「LUNATIC MEMORIES」

歌：亜咲花

作詞：亜咲花

作曲・編曲：菊地 雅葵

ED「遊覧船」

歌：cadode

作詞：koshi

作曲・編曲：eba

公式サイト ：https://www.otomate.jp/sullyland/

公式SNS ：https://x.com/SN_otomate

SNSハッシュタグ：#サリライ #オトメイト ＃乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です