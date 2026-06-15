CAPTURE GEARS、OmniSLAMの日本正規代理店としてモバイル3Dレーザースキャナーの国内展開を開始

株式会社VAULT

海外の先端3D計測・撮影機器を取り扱う販売代理事業ブランド「CAPTURE GEARS」において、モバイルSLAMカラー3Dレーザースキャナー「OmniSLAM」の日本正規代理店として、国内向けの販売・導入支援・技術サポートを開始しました。

OmniSLAMは、「Accuracy Comes First（精度第一）」を掲げるモバイル3Dレーザースキャナーブランドです。単なるスキャン性能だけでなく、測量・マッピング・建設・インフラ点検・文化財記録・産業検査など、プロフェッショナルの意思決定に耐えうる正確で信頼性の高い3Dデータ取得を重視しています。

2026年6月17日（水）～20日（土）に幕張メッセで開催される第8回 国際 建設・測量展「CSPI-EXPO 2026」では、OmniSLAMがブース28-77に出展します。会場では、R8、R8+、D8、T8などのSLAM LiDARソリューションが紹介される予定で、OmniSLAM本社の国際マーケティング・営業チームも来日予定です。CSPI-EXPO 2026は、建設・測量分野の製品、技術、サービスが集まる展示会として、2026年6月17日～20日に幕張メッセで開催されます。

測量・マッピング現場に求められる「精度」と「再現性」を重視

OmniSLAMの大きな特長は、現場で扱いやすいモバイルスキャンでありながら、測量・マッピング用途に求められる精度、再現性、データの完全性を重視している点です。

CAPTURE GEARSに掲載しているOmniSLAMの技術情報では、誰が、いつ、どの経路で、どのデバイスを使っても安定した点群取得を目指す「5A基準」、GNSSとSLAMを融合したRTK／PPK-SLAM、点群成果ごとに精度評価レポートを発行できるAccuracy Evaluationなど、測量・点検業務での検収や納品を意識した機能が紹介されています。

これにより、従来の3Dスキャンで課題となりやすかった「取得者による品質差」「基準点設置の手間」「現場での取り逃し」「納品時の精度説明」といった問題に対し、より実務的なワークフローを構築できます。

特に、地形測量、都市マッピング、道路・回廊マッピング、地下空間、インフラ設備、文化財、工場・施設管理など、広範囲かつ高精度な3Dデータ取得が求められる現場において、OmniSLAMは有力な選択肢となります。

Q8 Ultra|車載フラッグシップをCSPIで発表

Q8は固定式クアッドLiDAR(32×4チャンネル)と独自のPure SLAM技術を搭載した車載フラッグシップ・モバイルマッピングシステムです。時速70kmでもミリメートル級の精度を維持し、高速・高精度の3Dスキャンにより、デジタルツインやスマートシティプロジェクトを比類なき効率と信頼性で支えます。

主力機種R8+をはじめ、用途別に選べるラインナップ

OmniSLAMは、用途や要求精度に応じて複数のモデルを展開しています。

R8は、ハンドヘルド、ウェアラブル、車載に対応した測量・マッピング向けモデルです。地形測量、都市マッピング、インフラ点検、地下マッピングなど、広範囲の現場取得に適しています。

R8+は、より高精度なモデリングを想定したマルチモード3Dキャプチャシステムです。文化財保存、インフラ解析、都市マッピング、設備記録など、精細な3Dデータが求められるプロジェクトに適しています。

D8は、屋内外の高速データ取得に対応するウェアラブルマッピングシステムで、施設管理やARマッピング、インフラ調査などに活用できます。

T8は、車載・マルチキャリア運用に対応したモデルで、道路、回廊、高速道路、都市環境、大規模インフラなど、移動しながら広範囲を効率的に取得する用途に適しています。

CAPTURE GEARSでは、OmniSLAMの日本正規代理店として、R8、R8+、D8、T8、RM+などの製品ラインナップを掲載しており、用途・精度要求・走行速度に応じた構成提案を行っています。

点群だけで終わらない、3Dデータ活用まで支援

OmniSLAMは、点群データの取得だけでなく、LiRF技術によるピクセルレベルの色付き点群や3Dガウシアンスプラッティング（3DGS）アセット生成にも対応しています。これにより、測量・点検用途だけでなく、デジタルツイン、BIM／CAD連携、XR、施設管理、遠隔点検、スマートシティなど、取得後の3Dデータ活用までを見据えた展開が可能です。

VAULTは、OmniSLAMの国内正規代理店として、機器販売に加え、導入時の初期セットアップ、操作トレーニング、ファームウェア更新、運用相談、点群・メッシュ・パノラマ・3DGS等のデータ加工、Unreal／Unity／CAD／BIM連携パイプライン構築まで一貫して提供します。

日本国内では、電波法対応済みの正規輸入品のみを取り扱い、円建て請求書、銀行振込、保証・修理窓口、輸入・通関手続き、日本語での導入サポートにも対応します。

CSPI-EXPO 2026で実機確認・商談予約を受付中

OmniSLAMは、CSPI-EXPO 2026のブース28-77に出展予定です。CSPI公式の出展社情報でも、OmniSLAMは地理空間情報の測量・マッピング、デジタルツイン、デジタルファクトリー、スマート製造、メタバース、マルチメディアなど幅広い分野に向けた技術を紹介する出展社として掲載されています。

VAULTでは、CSPI-EXPO 2026での実機確認、製品説明、導入相談、見積依頼、デモ相談を受け付けています。

測量、建設、インフラ点検、設備管理、文化財記録、デジタルツイン構築などで高精度な3Dデータ取得をご検討の企業・自治体・研究機関の方は、CAPTURE GEARSよりお問い合わせください。





【お問合せ】

CAPTURE GEARS（株式会社VAULT)

公式サイト http://capturegears.jp(http://capturegears.jp/)

お問合せメール info@datavault.co.jp