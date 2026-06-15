＜しまねNEWS LETTER 2026年6月号＞雨の似合うまち、朝ドラの舞台・松江で「縁雫（えにしずく）」が紡ぐ、心潤す旅へ

ご縁と美肌の国！しまねPR事務局

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の舞台として注目を集める島根県松江市。縁結びの地として知られ、宍道湖・大橋川・松江城堀川が織りなす水の都でもあるこのまちは、雨に潤されたまちでもあります。しかしその特徴は、激しい大雨ではなく、城下町や情緒ある水辺にやさしく降り注ぐ「しとしと雨」が多いこと。だからこそ、街を濡らす雨が憂鬱なものではなく、景色を美しく蘇らせる「縁雫（えにしずく）」として人々に愛され、雨を静かに楽しむ文化や、雨でも巡れる観光が発展してきました。

１. 松江の雨は、「縁雫」（えにしずく）

城下町や水の都の情緒を美しく引き立てる松江の雨。この気候を活かし、松江市が施策としてブランド化したのが、地元の女子高生達が名付けた「縁雫（えにしずく）」です。日常のノイズを洗い流し素敵なご縁を運ぶこの雨を軸に、市は雨の日限定のイベントや観光コンテンツを多数展開してきました。「雨＝旅行の天敵」という常識を覆し、雨だからこそ体験したい価値を提供する、全国でも先駆的な地域振興の取り組みです。

「しとしと」が松江の個性

年間の約4割がしとしとと雨の日。降水「量」ではなく「日数」が多いのが特徴。この気候が、松江の落ち着いた情緒と雰囲気を育ててきました。

雨が「縁」を結ぶ、恵みの雫

国宝松江城の石垣や緑がまるで漆を塗ったかのような深い輝きに。宍道湖の水が雨となって降り注ぐように、水のめぐりが「人と人、心と心を結ぶご縁の糸」をたぐり寄せ、晴れの日には出会えない、シックで艶やかな表情を楽しめます。

雨の日施策の実施内容

松江市では、2010年に「縁雫」を事業化し、6～7月を「縁雫観光月間」として雨の日を積極的に楽しむ特別プログラムを展開。

●縁雫の絵馬

松江城山二の丸の興雲閣の横にあり、松江城が国宝になる決め手となった祈祷札が発見された松江神社。縁結びの地であるこの神社の絵馬はハート型。興雲閣、ぶらっと松江観光案内所などで販売。

２. 小泉八雲が愛した松江の情緒を体感するイベント開催

1894 年刊行の小泉八雲『知られぬ日本の面影』の一章「神々の国の首都」は、松江の町並みや宍道湖、朝もや、鐘の音、下駄の響きを五感で描き、湿り気を帯びた叙情的な美しさを綴っています。八雲が松江の情緒に見出した西洋にない「静かな美」は、ドラマ「ばけばけ」を通じて現代によみがえり、放送終了後もなお、その言葉と風景が松江に息づいています。八雲をモデルとした人物「レフカダ・ヘブン（演：トミー・バストウ）」が日本国籍を得て名乗った「雨清水八雲（うしみず やくも）」の名は、まさにその叙情を受け継ぐものです。

松江市は、新たに「小泉八雲月間」をスタート

朝ドラ放送を機に「松江の魅力発信・観光振興に最大限生かす」目的で発足した官民組織の協議会は、「あげ、そげ、ばけ。小泉八雲とセツが出会ったまち松江」をキャッチコピーに掲げプロモーションを展開。本年度は八雲夫妻に縁の深い6月、9月、2月に多彩なイベントを開催します。

https://ys443.kankou-matsue.jp/yakumo-month/

第1回「小泉八雲月間」は、八雲の生誕月に開催

開催期間：2026 年 6 月 1 日 (月) ～ 6 月 28 日 (日)

●小泉八雲記念館での特別企画展

●町なかの回遊イベント

●一畑電鉄車内で行う怪談

●トークイベントやクルーズ船の運航

●市内会場でのコスプレイベント

など

しまねトピックス

松江市役所グランドオープン テレビドラマの世界観を再現した“ドラマ館”

ウラメシ、スバラシ、天国長屋の世界

連続テレビ小説「ばけばけ」ドラマ館

宍道湖畔の松江市役所新庁舎が5月16日にグランドオープン。1階には「ばけばけ」ドラマ館が登場し、松野家のセットや小道具を展示。小泉八雲と妻セツが出会った松江で、物語の世界観に浸れます。

【展示内容】

・天国長屋（※）のセット（松野家、井戸、木戸門ほか）

・衣装（松野トキ、レフカダ・ヘブン）

・小道具（しゃちほこ造形、キツネ石造の造形物、絵手紙ほか）など

※ヒロイン・松野トキがレフカダ・ヘブンと結婚するまで家族と暮らした長屋。作中で多くのシーンに登場した。

開催期間:2026年5月17日～2027年3月31日（平日のみ）

開場時間：9:00～16:30

会場：松江市役所 1階 多目的スペース（松江市末次町86）

お問合せ先：松江市 観光部 観光振興課「八雲とセツが出会ったまち」ブランド戦略室 TEL：0852-55-5384

松江市HP:https://www.kankou-matsue.jp/event_calendar/desc/?event=122174

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