動画プラットフォーム機能を大幅拡充！「メディア博士」がWEB集客や社内人材育成（LMS）など、用途に合わせた独自サイト構築に対応【アップデート】

株式会社博士.com

ビジネス動画の活用支援をリードする「メディア博士(https://media-hakase.com/)」を提供する株式会社博士.com(https://www.web-hakase.com/)は、企業の独自動画プラットフォーム構築を強力に支援するシステムアップデートについてお知らせいたします。今回のアップデートでは、動画コンテンツの配信・管理はもちろん、ユーザーとのコミュニケーション、学習管理（LMS）、アクセス解析など、運用に必要な各種機能を大幅に拡充。WEB集客、営業支援、社内人材育成、採用促進など、企業の目的に応じた「オリジナル動画プラットフォーム」の構築に対応し、効率的かつ効果的な情報発信・共有を強力にバックアップします。

■ アップデートの背景：動画を「見せる」から「成果に繋げる」プラットフォームへ

スマートフォンの普及や通信環境の進化、あるいはリモートワークの定着により、企業における動画活用は「単に見せるだけ」の時代から、「マーケティングのCV（コンバージョン）獲得」や「社内教育のDX化・可視化」といった具体的な成果を生み出すツールへとシフトしています。しかし、これらを独自のセキュアな環境で実現するには、高額な開発コストや複数のツールを組み合わせる運用の繁雑さが課題となっていました。 そこで「メディア博士」は、企業のあらゆるビジネスシーン（外向け・内向け）の課題に柔軟に対応できるよう、サイト構築からセキュリティ、相互コミュニケーション、学習機能までを網羅したプラットフォームへと大幅な機能強化・アップデートを重ねてまいりました。

■ ビジネスの成果に直結する、充実の「プラットフォーム機能」

動画プラットフォームの構築・運用・分析に必要なあらゆる機能をワンストップで網羅しています。用途やメリットに合わせた豊富な機能群により、目的に応じた最適な環境をスムーズに立ち上げることが可能です。

1. 【情報発信・運用効率化】手軽なページ更新と安全な管理体制

WEBページ作成機能： 動画や資料などを掲載するWEBページを、プログラミング知識なしで簡単に作成。

ページ公開申請/承認： CMSによるページ作成時、社内承認（ワークフロー）を経てから公開できる安心の管理体制。

同報メール送信： 登録しているユーザーへのお知らせや、新しい動画の更新情報を一括メール送信。

2. 【セキュリティ・閲覧制限】機密情報を守り、クローズドな環境を安全に構築

ログイン機能： 会員限定、顧客限定、社員限定など、クローズドなコンテンツ配信環境を構築。

権限設定： ユーザーグループごとに閲覧権限や制限を設定し、適切な人へ適切な情報を届けることが可能。

IPアクセス制限： 特定のIPアドレスからのみアクセスを許可。社外秘の情報や動画の閲覧制限を強固に。

3. 【アカウント・資料管理】コストを抑えて大規模かつ効率的な運用を可能に

1,000アカウントまで定額：ログインできるユーザーは1,000人まで定額内で利用可能な安心のコストパフォーマンス。

ユーザー管理機能：顧客や社員のアカウント（ID/パスワードなど）を一覧で一括管理。

ダウンロード機能：動画だけでなく、関連するPDFやPowerPoint、Excelなどの資料も同時にダウンロード配布が可能。

4. 【コミュニケーション】視聴者との絆を深め、エンゲージメント・満足度を向上

Goodボタン機能：ページごとに「いいね」ボタンを設置。視聴者のリアルな反響をカジュアルに収集。

コメント機能： 各WEBページに対しコメント投稿が可能。ユーザーからの質問受付や社内コミュニケーションの活性化に。

アンケート機能： 動画視聴後の意識調査やフィードバックを簡単に作成・集計。

5. 【教育・LMS（学習管理）】学びの体系化と成果の可視化で人材育成を加速









シナリオ機能： 研修やステップに応じた順序立てたコンテンツを配置。体系的な学習をサポート。

小テスト機能： 視聴後の理解度チェックテストを作成・集計。社内の教育研修効果を可視化。

アクセス解析： ユーザーごとのログイン状況や動画の視聴データの閲覧・分析が可能。





■ 活用シーンの例（構築可能な動画プラットフォームジャンル）

「メディア博士」では、企業の目的やターゲット（外向け・内向け）に合わせ、以下のような様々なジャンルの特化型オリジナルプラットフォームを構築いただけます。充実した機能群の中から、自社の課題に合わせた最適なプラットフォームを選択して運用することが可能です。

商品紹介・WEB集客(https://media-hakase.com/scene/product.html)：動画で製品の特徴や使い方を分かりやすく伝え、視覚的にPR。お問い合わせフォームへの導線も強化し、スムーズな資料請求や購買へ繋げます。

営業支援(https://media-hakase.com/works/page_3735.html)： 営業担当が個別に保管していた資料や所在不明だったナレッジを集約。動画や提案資料をスムーズに探せる社内向けプラットフォームを構築。



アウターブランディング(https://media-hakase.com/works/page_188.html)： 見学会やイベント関連の情報を動画で発信。多様な情報発信を一元化する「ターミナルサイト」として活用し、企業の信頼性を高めます。



営業推進・顧客向け(https://media-hakase.com/scene/customer.html)： 幅広い層に向け、取扱商品やサービスの詳細な活用方法を動画で紹介。導線を整え、情報提供と広報効果を最大化。

社内の人材育成（LMS）(https://media-hakase.com/scene/manual.html)： 再現性・即応性・可視性を備えた教育プラットフォームを構築。WEBマニュアル×LMS機能（小テスト・シナリオ）で店舗・部署ごとの教育格差を解消。

採用促進(https://media-hakase.com/scene/recruit.html)：新卒・中途の求職者に向け、会社の雰囲気や実際の業務内容を動画で紹介。就職活動中の情報収集をサポートし、深い企業理解を促すことでミスマッチを防止。

■ 今後の展望：ビジネスを加速させる動画インフラとして

「メディア博士」は、単なる動画配信システムにとどまらず、企業のマーケティング、営業、人事、総務などあらゆる部門の課題を解決する「企業のＤＸ基盤」を目指してまいります。 今後も時代の変化やユーザーの皆様のニーズに合わせ、より便利で効果的な機能拡充やアップデートを定期的にお届けしてまいります。これからの「メディア博士」の進化にぜひご期待ください。

■ 会社概要

会社名： 株式会社博士.com

所在地：〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-17-18 三角ビル2Ｆ

代表者：代表取締役 岩崎政二

創業：1998年12月（設立：2002年5月）

事業内容：動画企画制作コンサルタント事業 、WEB制作コンサルタント事業 、Ｗebシステム管理事業 、ポータルサイト運営事業 、情報誌の発刊・編集事業 、取材広告代理事業 、エンターテイメント事業

URL：https://media-hakase.com/