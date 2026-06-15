【健康経営セミナー】【あすか製薬×FiNC Technologies 共催】健康経営時代に企業が向き合うべき更年期と仕事の両立とは ～ 2026年7月7日 開催！

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、産婦人科領域のリーディングカンパニーであるあすか製薬株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 惣大）と、健康経営に関する無料共催ウェビナーを開催いたします。

従業員の平均年齢が上がる中、企業として避けて通れないのが「更年期」の課題です。

女性特有のものと思われがちですが、実は男性にも起こり得る不調であり、労働生産性の低下や管理職への昇進辞退など、企業にとって見過ごせないリスクとなっています 。

■下記のようなお悩みはありませんか？

・不調を抱えながら働く社員がいる

（プレゼンティーイズムによる労働損失が気になっている）

・更年期等の不調による「優秀な社員の離職」や「管理職の辞退」を防ぎたい

・「男女の更年期」について、社内の正しい理解が不足している

・管理職がメンバーからの相談にどう対応すべきか悩んでいる

・健康経営の取り組みを、さらに本質的な「組織課題の解決」へと進めたい

本ウェビナーでは、男女の更年期の基礎知識から、企業に求められる健康経営・組織対応までを専門的な視点からわかりやすく解説します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/390_1_eb68f6899899b33e1d8f2c74c90f7ae1.jpg?v=202606151251 ]

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「一人ひとりが、自分らしい豊かな生活を描ける世界に」をコア・バリューに掲げる予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 53名（2026年4月1日時点）

＜提供サービスURL＞

・FiNCアプリ：https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS：https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア：https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・FiNC DX：https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。