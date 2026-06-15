【6/21(日)開催】ZETA代表の山崎が個人投資家向けIRセミナー「Kabu Berry Lab」に登壇

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2026年6月21日(日)に株式会社殿中が主催する個人投資家向けIRセミナー＆投資家交流会「Kabu Berry Lab」に代表取締役社長の山崎が登壇することをお知らせいたします。

■登壇の主旨

本セミナーでは、2026年5月11日に発表した2026年12月期第1四半期決算説明資料(※1)をもとに、AIコマース市場の拡大を見据えた当社の中長期的な成長戦略および最新の事業動向についてご説明いたします。

生成AIの進化やエージェンティックコマースの台頭により、EC業界は大きな転換期を迎えています。当日は、こうした市場変化の最新動向に加え、リテールメディア広告やAIコマース領域における当社の成長機会、今後の具体的な事業展開について、代表の山崎が解説いたします。

また、2026年6月に発表したグローバル決済大手のCheckout.comとの戦略的提携(※2)についても、その背景や狙いをご説明するとともに、当社が推進する成長戦略の中で本提携がどのような役割を担うのか、今後の展開も含めて深掘りいたします。

当社が目指す事業ポートフォリオの進化と、AIコマース時代における競争優位性についてご理解いただける機会となります。ぜひご視聴ください。

■概要

名称 ：Kabu Berry Lab

日時 ：2026年6月21日(日) 12:30～18:25 (12:10受付開始)

※ZETAの登壇時間は14:00~を予定しております。

登壇者 ：ZETA株式会社 代表取締役社長 山崎徳之

会場 ：imy貸し会議室(愛知県名古屋市東区葵3丁目7-14)

※会場参加枠は満員御礼につき受付を終了いたしました。

参加費 ：無料(事前申込制)

参加形式 ：オンライン(ZOOM、YouTube、Xスペースでのライブ配信)

主催 ：株式会社殿中

▼オンライン視聴の申し込みはこちら

https://kabuberry.com/lab460/

※オンライン配信は引き続きお申し込みいただけるほか、後日アーカイブ配信も予定されております。

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

(※1) 2026年12月期第1四半期決算説明資料(2026年5月11日)

https://zeta.inc/ir-document/presentations/fy2026-1q-3/2026/0511

(※2) ZETA、グローバル決済大手のCheckout.comと戦略的パートナーシップ契約を締結

～エージェンティックコマース時代に向け、AIを活用した購買体験の取り組みを加速～

https://zeta.inc/press-release/topics/checkout-com-zeta-business-development-alliance/2026/0610

【公式SNS】

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【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

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リテールメディア広告エンジン ZETA AD

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レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

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レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

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EC向けAIチャット ZETA TALK

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生成AI連携基盤 ZETA LINK for AI

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生成AI検索最適化サービス ZETA GEO

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ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGE

[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

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予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売