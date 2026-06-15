SoftwareONE Japan株式会社

SoftwareONE Japan株式会社（本社：東京都港区、代表：長谷川 憲司／エルプ・ラファエル・ヘルマン）は、来たる2026年6月23日（火）、日本マイクロソフト株式会社主催のウェビナー「教育機関のためのランサムウェア対策はじめの一歩 ～「見える化」から始めるセキュリティ強化」 に登壇致します。

教育機関を狙ったランサムウェア攻撃は年々高度化・巧妙化しており、被害も深刻さを増しています。一方で、「何から対策すべきか分からない」「自組織のリスクを把握できていない」といった声も多く、最初の一歩に悩まれているケースが少なくありません。

このウェビナーでは、国内の最新インシデント事例をもとに、教育機関を取り巻く脅威の実態を分かりやすくひも解きながら、対策の出発点となる「見える化」について、その考え方と進め方を具体的にお伝えします。いま何が起きているのか、どこにリスクがあるのかを正しく把握することが、適切な対策につながります。

また、Azure Arc や Microsoft Defender for Cloud を活用し、オンプレミスとクラウドを含めた環境全体をどのように可視化できるのかを、実際の画面イメージを交えてご説明します。セキュリティ対策を“感覚”ではなく“事実”に基づいて進めるための具体像を描いていただけます。

後半では、「見える化」の後に取るべきアクションとして、リスクの優先順位の考え方や、限られたリソースの中で効果的に対策を進めるポイントを整理します。マイクロソフトパートナーであるSoftwareOne Japanの豊富な支援実績をもとに、実務に直結する具体的な進め方をお伝えします。

【このウェビナーで学べること】

・教育機関を取り巻く最新の脅威と、自組織に即したリスクの捉え方

・Azure Arc / Defender for Cloud によるセキュリティ状況の可視化アプローチ

・可視化後に必要となる対策の優先順位と実行の進め方

オンプレミス・クラウドなど環境全体をセキュアなものにするための方策を検討・推進する教育機関の皆様にとって、実務に直結する知見を得られる内容となります。是非ご参加ください。

ウェビナー概要

【開催日時】

2026年6月23日（火） 13:00～14:00

【開催形式】

オンラインイベント

【参加費】

無料（事前登録制）

【スピーカー】

・日本マイクロソフト株式会社

コーポレートソリューション事業部 チーフセキュリティアドバイザー

兒玉 雄介 氏

・SoftwareONE Japan株式会社

テクノロジーサービス部 シニア プロジェクトマネージャー

石曾根 大馬

・SoftwareONE Japan株式会社

ソリューション＆サービス営業部 プリセールスリーダー

鈴木 哲司

【対象者】

・大学の情報システム部門・情報セキュリティのご担当者様

・その他組織の情報システムのご担当者様

お申し込み先

当ウェビナー 「教育機関のためのランサムウェア対策はじめの一歩 ～ 「見える化」から始めるセキュリティ強化」 へのご参加お申込みは、以下までお願い致します。

ウェビナー情報サイト(https://msevents.microsoft.com/event?id=2907671481) （日本マイクロソフト株式会社のページへ移動します）

お問合せ先

当ウェビナー 「教育機関のためのランサムウェア対策はじめの一歩 ～ 「見える化」から始めるセキュリティ強化」 に関するお問合せは、以下までお願い致します。

■SoftwareONE Japan 株式会社

電話番号：03-5005-2801（代表）

メールアドレス：info.jp@softwareone.com

SoftwareONE Japan株式会社 について

SoftwareONE Japan株式会社は2011年に創立され、Microsoftライセンスを始め国内外のソフトウェア製品、Microsoft 365 Copilot / Azure OpenAI Service などのAI関連ソリューション、Azure、AWS などのクラウド導入サービスやコンサルティング、導入後のライセンス管理などAI・クラウド・ソフトウェアライセンスを取り巻くあらゆるサービスをグローバル規模でご提供しております。

スイスに本社を構え、高い技術・サービス品質で現在70の国と地域で事業を展開するSoftwareOneの日本法人として、15年以上の永きにわたり、多くのお客様にご愛顧頂いております。

【会社概要】

社名：SoftwareONE Japan株式会社

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-8 ヒューリックJP赤坂ビル8階

代表取締役社長：長谷川 憲司／エルプ・ラファエル・ヘルマン

事業内容：ソフトウェア、クラウド関連サービス販売、各種サービスの提供

設立：2011年6月2日

企業HP：https://www.softwareone.com/ja-jp

電話番号：03-5005-2801（代表）

メールアドレス：info.jp@softwareone.com

※当記事の内容は、2026年6月現在のものです。

※上記は情報提供を目的としており、サービス内容、製品内容について予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

※Azure、Microsoft、Microsoft 365 は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

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