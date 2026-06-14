バンド界の期待の新星！話題の4ピースバンド“ねぐせ。”自身最大規模となる横浜アリーナでのワンマンライブ「愛問愛答」をCS放送TBSチャンネル1で6月28日（日）独占生中継！

株式会社 TBSテレビ

株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、2026年6月28日（日）に神奈川・横浜アリーナで開催される『ねぐせ。ONEMAN LIVE「愛問愛答」』を独占生中継でお届けする。

りょたち(Vo/G)、しょうと(B)、なおと(Dr)、なおや(G)による名古屋発、“笑顔がモットー”の４ピースバンド“ねぐせ。”。2020年8月に結成され、2022年にリリースした「グッドな音楽を」がTikTokを中心に流行し、大きな話題に。2025年には、初めてゲストミュージシャンを迎えた楽曲「織姫とBABY feat. 汐れいら」が、TikTok音楽チャートで1位を獲得。結成から3年10カ月で日本武道館でのワンマンライブを成功させるなど、若い世代を中心に絶大な人気を集めている。

そんな彼らの自身最大規模となる横浜アリーナでのワンマンライブを完全生中継！“愛の問いに愛で答える”という意味が込められた公演タイトル「愛問愛答」（アイモンアイトウ）の通り、これまで歌ってきた様々な愛の楽曲をはじめ、SNSを賑わせた人気曲の数々をお届けする予定だ。さらに、「横浜アリーナでみんなと歌いたい曲」として、新曲「僕 love you」を急遽制作。ライブに先駆けて6月17日（水）に1コーラスのデモバージョンをリリースし、横浜アリーナでフルサイズver.を初披露する。

結成6年目を迎えた4人とファンにとっての大切なライブ。会場に行かれる方は録画で何度も、行かれない方は画面を通してぜひリアルタイムで見届けてほしい。

公演の模様は「スカパー！番組配信」にてPC、タブレット、スマートフォンでも放送と同時に視聴可能。さらに放送終了後1週間、アーカイブで何度もお楽しみいただける。

放送情報

■番組タイトル

『独占生中継！ねぐせ。ONEMAN LIVE 「愛問愛答」』

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2026_0614_1200.html

■放送チャンネル

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

■放送日時

２０２６年６月２８日（日）午後６時００分～午後９時３０分＜独占生中継＞

「スカパー！番組配信」

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

《CS放送「TBSチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画」とは》

株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰）が運営。

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