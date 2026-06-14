音楽人5,000人が選ぶ国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」全78部門の最優秀作品/アーティストを発表

MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日(土)に開催された授賞式にて、全78部門の最優秀作品/アーティストを発表いたしましたのでお知らせいたします。

【主要6部門】

<最優秀楽曲賞>

怪獣 ／ サカナクション

<最優秀アーティスト賞>

Mrs. GREEN APPLE

<最優秀ニュー・アーティスト賞>

HANA

<最優秀アルバム賞>

Prema ／ Fujii Kaze

HYPNOTIZE ／ XG

<最優秀アジア楽曲賞>

【South Korea】Golden ／ HUNTR/X

【楽曲カテゴリー】

<最優秀J-POP楽曲賞>

IRIS OUT ／ 米津玄師

<最優秀ロック楽曲賞>

怪獣 ／ サカナクション

<最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞>

doppelganger ／ Creepy Nuts

<最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞>

Prema ／ Fujii Kaze

<最優秀オルタナティブ楽曲賞>

声 ／ ⽺文学

<最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）>

Blue Jeans ／ HANA

<最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）>

好きすぎて滅！ ／ M!LK

<最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）>

とくべチュ、して ／ ＝LOVE

<最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞>

僕らの口笛 ／ SHOW-WA & MATSURI

<最優秀インストゥルメンタル楽曲賞>

神様のメロディ ／ Kan Sano

<最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA>

GALA ／ XG

<最優秀アニメ楽曲賞>

怪獣 ／ サカナクション

<最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞>

匙ノ咒 ／ r-906

<最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞>

2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji

<最優秀バイラル楽曲賞>

好きすぎて滅！ ／ M!LK

<最優秀リバイバル楽曲賞>

イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE

<最優秀ロングヒット楽曲賞>

怪獣の花唄 ／ Vaundy

IRIS OUT ／ 米津玄師

IRIS OUT ／ 米津玄師

IRIS OUT ／ 米津玄師

IRIS OUT ／ 米津玄師



【海外楽曲カテゴリー】

<最優秀海外ポップス楽曲賞>

Abracadabra ／ Lady Gaga

<最優秀海外ロック楽曲賞>

Smash It Like Belushi ／ Green Day

<最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞>

Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator

<最優秀海外R&B／コンテンポラリー楽曲賞>

CHANEL ／ Tyla

<最優秀海外オルタナティブ楽曲賞>

Reliquia ／ ROSALÍA

<最優秀K-POP楽曲賞>

JUMP ／ BLACKPINK

POWER ／ G-DRAGON

My Heart Follows You ／ YOUNGOHM

everything u are ／ Hindia

Bắc Bling ／ Hòa Minzy

Multo ／ Cut of Joe



【アーティストカテゴリー】

<最優秀J-POPアーティスト賞>

Mrs. GREEN APPLE

<最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞>

サカナクション

<最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞>

Creepy Nuts

<最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞>

Fujii Kaze

<最優秀オルタナティブアーティスト賞>

⽺文学

<最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）>

HANA

<最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）>

M!LK

<最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）>

FRUITS ZIPPER

<最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞>

ハチ

<最優秀K-POPアーティスト賞>

BTS

<最優秀DJ賞 in association with JDDA>

\ØU＄UKユーロ \UK1MAT＄U

【スペシャルアーティストカテゴリー】

山下達郎

<演歌・歌謡曲 特別功労賞>

北島三郎



【アルバムカテゴリー】

<最優秀ロングヒットアルバム賞>

HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze

<最優秀ジャズアルバム賞>

OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder

<最優秀クラシックアルバム賞>

Joe Hisaishi Conducts ／ 久石譲

<最優秀サウンドトラックアルバム賞>

国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦



【ライブカテゴリー】

<ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）>

Snow Man

<ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）>

Ado

【ライブスタッフカテゴリー】

<最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>

Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」 ／ PMGA / 日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記

<最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>

サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アカリセンター 本田祐介

<最優秀ライブ音響スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>

サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アコースティック 佐々木幸生, 八木嘉⼰, 笠井宏友

<ライブスタッフ功労賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>

舞台監督 金一 浩司



【クリエイターカテゴリー】

<最優秀ミュージックビデオ作品賞>

サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：田中裕介

<最優秀劇中伴奏音楽賞（映画）>

『国宝』 ／ 原摩利彦

<最優秀劇中伴奏音楽賞（ドラマ）>

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』 ／ 牛尾憲輔

<最優秀劇中伴奏音楽賞（アニメ）>

オリジナルアニメ[LAZARUS ラザロ] ／ Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points

<最優秀アートワーク賞 in association with 日本グラフィックデザイン協会>

サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp

<グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ>

「acclimation」より「TFL」jjean ／ 丸山 武蔵（ミキシング＆マスタリング・エンジニア）

<学生クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術大学>

anna's cradle ／ brooks



【一般投票カテゴリー】

<ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify>

GOD_i ／ Number_i

<ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify>

Don't Say You Love Me ／ Jin

【アナログレコードカテゴリー】

<最優秀アナログレコード・セールス特別賞>

SONGS ／ SUGAR BABE

【共創カテゴリー】

<カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND>

好きすぎて滅！ ／ M!LK

<カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND>

大阪恋しずく ／ 水森かおり

<リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN>

櫻坂46

<クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC>

大森元貴

<ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year>

Rol3ert

<ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索>

Mrs. GREEN APPLE

<ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025 powered by 家族アルバム みてね>

好きすぎて滅！ ／ M!LK

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」概要】

「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにすると共に、海外アーティストの日本市場への進出を促進しております。2025年、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切り開いていく機会として設立しました。

MAJでは、アーティストをはじめとした音楽関係者5,000人による投票によって、主要6部門を含む全78部門の最優秀作品/アーティストを決定（※一部部門を除く）。第2回目となる今年は、6月13日(土)にTOYOTA ARENA TOKYOを含む会場にて授賞式を開催いたしました。

主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子をTOKYO MXにて放送いたしました。また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信いたしました。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行っております。

MAJで創設されたのは、多種多様な音楽カルチャーを讃える全78部門。主要6部門は「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「Best Global Hit from Japan」「最優秀アジア楽曲賞」です。MAJをきっかけに、日本およびアジアの音楽を世界へと届けてまいります。

【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】

・開催日時 ：2026年6月13日（土）

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)

・会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO他

・協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）

・協力 ：文化庁 経済産業省

・後援 ：東京都、江東区、渋谷区、国際交流基金、

一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/

【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】

・公式X ：https://x.com/MAJ_CEIPA

・公式YouTube ：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

・公式Instagram ：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/

・公式Facebook ：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/

・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official

・公式TimeTree ：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official

【パートナー企業一覧】