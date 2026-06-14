音楽人5,000人が選ぶ国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」全78部門の最優秀作品/アーティストを発表

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MUSIC AWARDS JAPAN 実行委員会

国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日(土)に開催された授賞式にて、全78部門の最優秀作品/アーティストを発表いたしましたのでお知らせいたします。






【主要6部門】


<最優秀楽曲賞>


怪獣 ／ サカナクション



<最優秀アーティスト賞>


Mrs. GREEN APPLE



<最優秀ニュー・アーティスト賞>


HANA



<最優秀アルバム賞>


Prema ／ Fujii Kaze




HYPNOTIZE ／ XG



<最優秀アジア楽曲賞>


【South Korea】Golden ／ HUNTR/X



【楽曲カテゴリー】


<最優秀J-POP楽曲賞>


IRIS OUT ／ 米津玄師



<最優秀ロック楽曲賞>


怪獣 ／ サカナクション



<最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞>


doppelganger ／ Creepy Nuts



<最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞>


Prema ／ Fujii Kaze



<最優秀オルタナティブ楽曲賞>


声 ／ ⽺文学



<最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）>


Blue Jeans ／ HANA



<最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）>


好きすぎて滅！ ／ M!LK



<最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）>


とくべチュ、して ／ ＝LOVE



<最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞>


僕らの口笛 ／ SHOW-WA & MATSURI



<最優秀インストゥルメンタル楽曲賞>


神様のメロディ ／ Kan Sano



<最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA>


GALA ／ XG



<最優秀アニメ楽曲賞>


怪獣 ／ サカナクション



<最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞>


匙ノ咒 ／ r-906



<最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞>


2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji



<最優秀バイラル楽曲賞>


好きすぎて滅！ ／ M!LK



<最優秀リバイバル楽曲賞>


イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE



<最優秀ロングヒット楽曲賞>


怪獣の花唄 ／ Vaundy




IRIS OUT ／ 米津玄師




IRIS OUT ／ 米津玄師




IRIS OUT ／ 米津玄師




IRIS OUT ／ 米津玄師



【海外楽曲カテゴリー】


<最優秀海外ポップス楽曲賞>


Abracadabra ／ Lady Gaga



<最優秀海外ロック楽曲賞>


Smash It Like Belushi ／ Green Day



<最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞>


Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator



<最優秀海外R&B／コンテンポラリー楽曲賞>


CHANEL ／ Tyla



<最優秀海外オルタナティブ楽曲賞>


Reliquia ／ ROSALÍA



<最優秀K-POP楽曲賞>


JUMP ／ BLACKPINK




POWER　／　G-DRAGON




My Heart Follows You　／　YOUNGOHM




everything u are　／　Hindia




Bắc Bling　／　Hòa Minzy




Multo　／　Cut of Joe



【アーティストカテゴリー】


<最優秀J-POPアーティスト賞>


Mrs. GREEN APPLE



<最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞>


サカナクション



<最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞>


Creepy Nuts



<最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞>


Fujii Kaze



<最優秀オルタナティブアーティスト賞>


⽺文学



<最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）>


HANA



<最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）>


M!LK



<最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）>


FRUITS ZIPPER



<最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞>


ハチ



<最優秀K-POPアーティスト賞>


BTS



<最優秀DJ賞 in association with JDDA>


\ØU＄UKユーロ \UK1MAT＄U



【スペシャルアーティストカテゴリー】



山下達郎



<演歌・歌謡曲 特別功労賞>


北島三郎



【アルバムカテゴリー】


<最優秀ロングヒットアルバム賞>


HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze



<最優秀ジャズアルバム賞>


OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder



<最優秀クラシックアルバム賞>


Joe Hisaishi Conducts ／ 久石譲



<最優秀サウンドトラックアルバム賞>


国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦



【ライブカテゴリー】


<ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）>


Snow Man



<ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）>


Ado



【ライブスタッフカテゴリー】


<最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>


Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」 ／ PMGA / 日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記



<最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>


サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アカリセンター 本田祐介



<最優秀ライブ音響スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>


サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アコースティック 佐々木幸生, 八木嘉⼰, 笠井宏友



<ライブスタッフ功労賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>


舞台監督　金一 浩司



【クリエイターカテゴリー】


<最優秀ミュージックビデオ作品賞>


サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：田中裕介



<最優秀劇中伴奏音楽賞（映画）>


『国宝』 ／ 原摩利彦



<最優秀劇中伴奏音楽賞（ドラマ）>


NHK連続テレビ小説『ばけばけ』 ／ 牛尾憲輔



<最優秀劇中伴奏音楽賞（アニメ）>


オリジナルアニメ[LAZARUS ラザロ] ／ Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points



<最優秀アートワーク賞 in association with 日本グラフィックデザイン協会>


サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp



<グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ>


「acclimation」より「TFL」jjean ／ 丸山 武蔵（ミキシング＆マスタリング・エンジニア）



<学生クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術大学>


anna's cradle ／ brooks



【一般投票カテゴリー】


<ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify>


GOD_i ／ Number_i



<ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify>


Don't Say You Love Me ／ Jin



【アナログレコードカテゴリー】


<最優秀アナログレコード・セールス特別賞>


SONGS ／ SUGAR BABE



【共創カテゴリー】


<カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND>


好きすぎて滅！ ／ M!LK



<カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND>


大阪恋しずく ／ 水森かおり



<リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN>


櫻坂46



<クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC>


大森元貴



<ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year>


Rol3ert



<ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索>


Mrs. GREEN APPLE



<ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025 powered by 家族アルバム みてね>


好きすぎて滅！ ／ M!LK



【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」概要】


「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにすると共に、海外アーティストの日本市場への進出を促進しております。2025年、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切り開いていく機会として設立しました。



MAJでは、アーティストをはじめとした音楽関係者5,000人による投票によって、主要6部門を含む全78部門の最優秀作品/アーティストを決定（※一部部門を除く）。第2回目となる今年は、6月13日(土)にTOYOTA ARENA TOKYOを含む会場にて授賞式を開催いたしました。



主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子をTOKYO MXにて放送いたしました。また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信いたしました。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行っております。



MAJで創設されたのは、多種多様な音楽カルチャーを讃える全78部門。主要6部門は「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「Best Global Hit from Japan」「最優秀アジア楽曲賞」です。MAJをきっかけに、日本およびアジアの音楽を世界へと届けてまいります。







【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】


・開催日時　　：2026年6月13日（土）


※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)


・会場　　　　：TOYOTA ARENA TOKYO他


・協力　　　：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）


・協力　　　　：文化庁　経済産業省


・後援　　　　：東京都、江東区、渋谷区、国際交流基金、


一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会


・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/








【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】


・公式X ：https://x.com/MAJ_CEIPA


・公式YouTube ：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa


・公式Instagram ：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/


・公式Facebook ：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/


・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official


・公式TimeTree ：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official



【パートナー企業一覧】