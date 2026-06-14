音楽人5,000人が選ぶ国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」全78部門の最優秀作品/アーティストを発表
国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日(土)に開催された授賞式にて、全78部門の最優秀作品/アーティストを発表いたしましたのでお知らせいたします。
【主要6部門】
<最優秀楽曲賞>
怪獣 ／ サカナクション
<最優秀アーティスト賞>
Mrs. GREEN APPLE
<最優秀ニュー・アーティスト賞>
HANA
<最優秀アルバム賞>
Prema ／ Fujii Kaze
HYPNOTIZE ／ XG
<最優秀アジア楽曲賞>
【South Korea】Golden ／ HUNTR/X
【楽曲カテゴリー】
<最優秀J-POP楽曲賞>
IRIS OUT ／ 米津玄師
<最優秀ロック楽曲賞>
怪獣 ／ サカナクション
<最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞>
doppelganger ／ Creepy Nuts
<最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞>
Prema ／ Fujii Kaze
<最優秀オルタナティブ楽曲賞>
声 ／ ⽺文学
<最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）>
Blue Jeans ／ HANA
<最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）>
好きすぎて滅！ ／ M!LK
<最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）>
とくべチュ、して ／ ＝LOVE
<最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞>
僕らの口笛 ／ SHOW-WA & MATSURI
<最優秀インストゥルメンタル楽曲賞>
神様のメロディ ／ Kan Sano
<最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞 in association with JDDA>
GALA ／ XG
<最優秀アニメ楽曲賞>
怪獣 ／ サカナクション
<最優秀ボーカロイドカルチャー楽曲賞>
匙ノ咒 ／ r-906
<最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞>
2 (feat. Lee Youngji) ／ 星野源 / Lee Youngji
<最優秀バイラル楽曲賞>
好きすぎて滅！ ／ M!LK
<最優秀リバイバル楽曲賞>
イケナイ太陽 ／ ORANGE RANGE
<最優秀ロングヒット楽曲賞>
怪獣の花唄 ／ Vaundy
IRIS OUT ／ 米津玄師
IRIS OUT ／ 米津玄師
IRIS OUT ／ 米津玄師
IRIS OUT ／ 米津玄師
【海外楽曲カテゴリー】
<最優秀海外ポップス楽曲賞>
Abracadabra ／ Lady Gaga
<最優秀海外ロック楽曲賞>
Smash It Like Belushi ／ Green Day
<最優秀海外ヒップホップ／ラップ楽曲賞>
Stop Playing With Me ／ Tyler, The Creator
<最優秀海外R&B／コンテンポラリー楽曲賞>
CHANEL ／ Tyla
<最優秀海外オルタナティブ楽曲賞>
Reliquia ／ ROSALÍA
<最優秀K-POP楽曲賞>
JUMP ／ BLACKPINK
POWER ／ G-DRAGON
My Heart Follows You ／ YOUNGOHM
everything u are ／ Hindia
Bắc Bling ／ Hòa Minzy
Multo ／ Cut of Joe
【アーティストカテゴリー】
<最優秀J-POPアーティスト賞>
Mrs. GREEN APPLE
<最優秀ロックバンド／ソロアーティスト賞>
サカナクション
<最優秀ヒップホップ／ラップアーティスト賞>
Creepy Nuts
<最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞>
Fujii Kaze
<最優秀オルタナティブアーティスト賞>
⽺文学
<最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）>
HANA
<最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）>
M!LK
<最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）>
FRUITS ZIPPER
<最優秀デジタルカルチャーアーティスト賞>
ハチ
<最優秀K-POPアーティスト賞>
BTS
<最優秀DJ賞 in association with JDDA>
\ØU＄UKユーロ \UK1MAT＄U
【スペシャルアーティストカテゴリー】
山下達郎
<演歌・歌謡曲 特別功労賞>
北島三郎
【アルバムカテゴリー】
<最優秀ロングヒットアルバム賞>
HELP EVER HURT NEVER ／ Fujii Kaze
<最優秀ジャズアルバム賞>
OUT THERE ／ 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder
<最優秀クラシックアルバム賞>
Joe Hisaishi Conducts ／ 久石譲
<最優秀サウンドトラックアルバム賞>
国宝 オリジナル・サウンドトラック ／ 原摩利彦
【ライブカテゴリー】
<ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（国内）>
Snow Man
<ラージェスト・ライブ・オーディエンス賞（海外）>
Ado
【ライブスタッフカテゴリー】
<最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>
Mrs. GREEN APPLE「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」 ／ PMGA / 日本ステージ株式会社 箕輪理博, 安居宏記
<最優秀ライブ照明スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アカリセンター 本田祐介
<最優秀ライブ音響スタッフ賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>
サカナクション「SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”」 ／ 株式会社アコースティック 佐々木幸生, 八木嘉⼰, 笠井宏友
<ライブスタッフ功労賞 in association with 日本舞台技術スタッフ団体連合会>
舞台監督 金一 浩司
【クリエイターカテゴリー】
<最優秀ミュージックビデオ作品賞>
サカナクション「怪獣」 ／ MV Director：田中裕介
<最優秀劇中伴奏音楽賞（映画）>
『国宝』 ／ 原摩利彦
<最優秀劇中伴奏音楽賞（ドラマ）>
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』 ／ 牛尾憲輔
<最優秀劇中伴奏音楽賞（アニメ）>
オリジナルアニメ[LAZARUS ラザロ] ／ Kamasi Washington/Bonobo/Floating Points
<最優秀アートワーク賞 in association with 日本グラフィックデザイン協会>
サカナクション「怪獣」 ／ 平林奈緒美 / Martin Holtkamp
<グランプリエンジニア賞 in association with PMRAJ>
「acclimation」より「TFL」jjean ／ 丸山 武蔵（ミキシング＆マスタリング・エンジニア）
<学生クリエイター奨励賞 in association with 京都芸術大学>
anna's cradle ／ brooks
【一般投票カテゴリー】
<ベスト・オブ・リスナーズチョイス：国内楽曲 powered by Spotify>
GOD_i ／ Number_i
<ベスト・オブ・リスナーズチョイス：海外楽曲 powered by Spotify>
Don't Say You Love Me ／ Jin
【アナログレコードカテゴリー】
<最優秀アナログレコード・セールス特別賞>
SONGS ／ SUGAR BABE
【共創カテゴリー】
<カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-POP powered by DAM & JOYSOUND>
好きすぎて滅！ ／ M!LK
<カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: 演歌・歌謡曲 powered by DAM & JOYSOUND>
大阪恋しずく ／ 水森かおり
<リクエスト特別賞 推し活リクエスト・アーティスト・オブ・ザ・イヤー powered by USEN>
櫻坂46
<クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC>
大森元貴
<ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year>
Rol3ert
<ファンダム特別賞 Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索>
Mrs. GREEN APPLE
<ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025 powered by 家族アルバム みてね>
好きすぎて滅！ ／ M!LK
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」概要】
「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞です。日本をはじめアジアの音楽を世界へ発信し、日本の音楽をグローバルに誇れるカルチャーにすると共に、海外アーティストの日本市場への進出を促進しております。2025年、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し、音楽の未来を切り開いていく機会として設立しました。
MAJでは、アーティストをはじめとした音楽関係者5,000人による投票によって、主要6部門を含む全78部門の最優秀作品/アーティストを決定（※一部部門を除く）。第2回目となる今年は、6月13日(土)にTOYOTA ARENA TOKYOを含む会場にて授賞式を開催いたしました。
主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子をTOKYO MXにて放送いたしました。また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信いたしました。さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行っております。
MAJで創設されたのは、多種多様な音楽カルチャーを讃える全78部門。主要6部門は「最優秀楽曲賞」「最優秀アーティスト賞」「最優秀ニュー・アーティスト賞」「最優秀アルバム賞」「Best Global Hit from Japan」「最優秀アジア楽曲賞」です。MAJをきっかけに、日本およびアジアの音楽を世界へと届けてまいります。
【「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要】
・開催日時 ：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日(金)～6月13日 (土)
・会場 ：TOYOTA ARENA TOKYO他
・協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構（ジェトロ）
・協力 ：文化庁 経済産業省
・後援 ：東京都、江東区、渋谷区、国際交流基金、
一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会
・公式サイト ：https://www.musicawardsjapan.com/
【「MUSIC AWARDS JAPAN」公式SNS】
・公式X ：https://x.com/MAJ_CEIPA
・公式YouTube ：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa
・公式Instagram ：https://www.instagram.com/maj_ceipa_official/
・公式Facebook ：https://www.facebook.com/maj.ceipa.official/
・公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@maj_ceipa_official
・公式TimeTree ：https://timetreeapp.com/public_calendars/musicawardsjapan_ceipa_official
【パートナー企業一覧】