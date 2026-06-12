Finatext、クレジットビジネスプラットフォーム「Crest」にて「信用情報モジュール」の提供を開始

株式会社Finatextホールディングス

AI時代の金融インフラを提供するFinatextグループの株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね、以下「Finatext」）は、クレジットビジネスプラットフォーム「Crest」において、指定信用情報機関への信用情報照会機能を単体で導入できる「信用情報モジュール」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■背景

ローン、分割払い、後払いサービスなど、消費者向けの与信を伴うビジネスは近年急速に拡大しています。これらの事業において、指定信用情報機関への照会は適切な与信判断に欠かせないプロセスです。一方で、信用情報を自社サービスで活用するには、加盟・利用手続き、通信基盤の構築、データ連携、システムテスト、報告データの作成・送信など、専門性の高い対応が必要となり、時間・コスト・技術面での負荷が伴います。そのため、信用情報照会機能を既存のサービスや審査フローに柔軟に組み込める仕組みへのニーズが高まっています。

■「信用情報モジュール」の概要

本モジュールは、指定信用情報機関との接続から信用情報の照会・取得、取得データの活用、報告データの作成・送信までを一気通貫で実現するサービスです。API経由で既存のシステムやサービスに信用情報照会機能を組み込み、与信判断の高度化と審査業務の効率化を支援します。

◯主な特長- 信用情報照会の自動化従来は人手で行っていた照会を、システムによる自動照会に移行。照会リクエストの送信から結果の取得・構造化データとしての返却までを自動化します。- 信用情報を活用した与信判断の高度化取得した信用情報を審査ロジックに組み込みやすい形式で取得・活用でき、与信判断の高度化を支援します。- 報告データの自動フォーマット変換・送信API経由で連携を受けた報告データを、指定信用情報機関の所定のフォーマットに自動変換して送信する機能を提供します。- 既存システムとの柔軟な連携導入事業者の既存の審査フローやサービス基盤を大きく変更することなく、信用情報照会機能を追加できる設計です。＜信用情報モジュール システム全体図＞

■Finatextによる導入支援

＜信用情報モジュール 主要機能＞

本モジュールの導入にあたっては、Finatextが、指定信用情報機関への加盟手続きの支援、システム接続、テスト対応、導入後の運用までを一貫して支援します。導入事業者は、高度な専門性が求められる接続・運用対応の負荷を大幅に軽減しつつ、既存のサービスや審査フローに信用情報照会機能を組み込むことができます。

■想定される活用例

◯支援内容- 加盟手続きの支援信用情報を利用するために必要な加盟手続きについて、申請準備から審査対応までを伴走支援します。- システム接続・テスト対応の支援信用情報機関との接続に必要なシステム設定、データ連携、テスト対応を支援し、導入事業者側の対応負荷を軽減します。- 導入後の運用支援導入後の照会運用、報告データの作成・送信、運用ルールの整備などを継続的にサポートします。- 信用情報照会・登録更新業務の自動化すでに指定信用情報機関に加盟している事業者が手作業で行っている信用情報の照会や登録・更新業務をAPI連携により自動化し、作業負荷の軽減、入力・転記ミスの防止、処理スピードの向上を支援します。- ローン・分割払い・後払いサービスへの新規参入支援ローン、分割払い、後払いサービスなど、消費者向けの与信を伴うビジネスへの新規参入を検討する事業者に対し、指定信用情報機関への加盟手続きの支援、システム接続、信用情報照会機能の導入、導入後の運用までを一貫して支援します。

■今後の展望

Finatextは今後、「信用情報モジュール」を、サブスクリプション事業における顧客審査や法人向けファイナンスなど、与信ビジネスを行う様々な業界に提供していきます。また、「Crest」の機能モジュールの拡充を通じて、金融事業者に限らず幅広い事業者が自社サービスに与信関連機能を柔軟に組み込める環境の構築を進めてまいります。

【クレジットビジネスプラットフォーム「Crest」について】

「Crest」は、最新のAI技術を活用し、業務効率の向上とユーザー体験（UX）の最適化を同時に実現するクラウドサービスです。与信・貸付・返済・残高管理・顧客管理といったクレジット業務の中核プロセスをデジタル化し、ペーパーレス化と自動化・省力化を指向した効率的な業務運用を可能にします。また、申し込みや借り入れ、返済などのフロント部分まで網羅し、シームレスで快適なユーザー体験を提供します。さらに、プロセスの組み替えや改善が容易な柔軟性・拡張性の高いアーキテクチャを活かして、一部機能を業務モジュール単位でAPI提供しています。

https://smartplus-credit.com/crest

Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、AI時代の金融インフラを提供する企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

株式会社Finatext

株式会社Finatextは、AI時代の金融インフラを提供するFinatextグループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービサーとしての豊富な実務経験とユーザー理解、柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを1つのプラットフォームで提供する三菱UFJ銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、金融インフラストラクチャ事業においては、保険ビジネスプラットフォーム「Inspire（インスパイア）」とクレジットビジネスプラットフォーム「Crest（クレスト）」を軸に、金融DXに取り組む事業者を支援しています。Finatextは、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。



会社名 ： 株式会社Finatext

代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね

設立 ： 2018年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://finatext.com/fn